Anders et le château – Gregory Mackay – la chronique BD

Résumé : Tandis que les parents organisent une célébration, Anders et ses amis partent à l’aventure. Il s’agit cette fois de retrouver un château perdu, à l’aide d’une carte que les enfants ont déniché dans la bibliothèque de Chiffonville. Les enfants s’équipent de leurs « bestioles » volantes pour se rendre aux marges de Chiffonville visiter le château de Rochevieille, lequel recèle quelques mystères…

Anders et le château s’inscrit dans une continuité narrative par rapport aux deux précédents volumes de Gregory Mackay, Anders et la comète et Anders et le volcan : on retrouve le personnage éponyme et ses amis ainsi que l’univers rassurant et original de Chiffonville, où les enfants possèdent une « bestiole », sorte d’animal-totem qui les transporte en volant d’un lieu à un autre. Le héros Anders, toujours positif et loyal, possède un sens certain de l’initiative qui le conduit à entraîner ses amis vers des aventures à hauteur d’enfants (courses, construction d’une cabane et visite d’un château, donc). Dans ce troisième opus, les enfants ont grandi et s’émancipent de leurs parents pour vivre leur propre expérience et éprouver la solidité de leur amitié. Ils intègrent également un nouveau venu, Maksen, qui a tendance à se sentir supérieur aux autres. L’ensemble est découpé en courts chapitres centrés sur un épisode, de manière à séquencer facilement la lecture de l’enfant. L’une des forces de Gregory Mackayest de rendre la lecture parfaitement limpide – et donc extrêmement accessible– avec un découpage en petites cases qui laisse une grande place à l’action des personnages.

Gregory Mackay – The Hoochie Coochie

Anders et le château marque en revanche une rupture sur le plan graphique, puisque l’album est entièrement en couleurs – et non plus en deux tons – réalisées à l’aquarelle. La conception du livre est également particulièrement soignée, avec une couverture cartonnée et un papier d’excellente qualité qui met en valeur les couleurs de l’artiste.

Récompensé par un Gold Ledger Award en 2020 en Australie (une récompense pour les auteurs de bande dessinée de ce pays), Anders et le château se destine aux jeunes enfants à partir de 6-7 ans. Ces derniers devraient apprécier l’univers original et les personnages attachants imaginé par Gregory Mackay.