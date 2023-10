L’homme gêné – Matthieu Chiara – la chronique BD

Résumé : Seul dans son appartement, Vincent s’ennuie ferme et déprime. Il guette le chat par la fenêtre, se raconte des histoires étranges et fait des choses un peu absurdes. Son petit monde est bouleversé lorsque emménage sa nouvelle voisine, Julia. Très affable et spontanée, celle-ci sonne à sa porte pour se présenter, puis l’invite à prendre l’apéro chez elle… Très vite, Vincent nourrit une véritable obsession pour Julia, et mille pensées l’assaillent : comment la séduire ? Comment éviter d’être maladroit ? Pendant ses longues heures de divagation, Vincent se rappelle ses premiers émois d’enfant, en compagne de cette petite fille avec qui il construisait des cabanes dans sa chambre…

Critique : Publié dans un format à l’italienne, L’homme gêné se présente comme une succession de strips en quatre ou huit cases qui se succèdent pour former une narration redoutablement efficace. Matthieu Chiara manie l’art de la répétition des cases, celles-ci étant riches en détails éclairants pour le récit, et conçoit une multitude de petites chutes qui rendent l’album extrêmement plaisant à lire. L’album est scandé de pages bleues et jaunes, qui ont une vocation narrative, le jaune renvoyant à l’enfance de Vincent, le bleu signalant le retour au temps présent. On se moque volontiers des obsessions de Vincent, de ses petites lâchetés et de ses pseudo questions existentielles d’autant qu’en face, Julia est son exact opposé : elle est drôle, libre dans ses propos et n’a pas froid aux yeux. Mais comme les contraires s’attirent dans ce récit, Julia nourrit un intérêt pour son voisin, ce qui alimente les obsessions de Vincent et nourrit une deuxième partie très réussie dans laquelle l’auteur prend le parti de changer de décor. Dès lors, l’histoire change de dimension, et met en scène notre capacité à échouer...

Matthieu Chiara / L’Agrume

Derrière les (més)aventures de Vincent se cache une interrogation plus profonde sur l’ennui du quotidien ainsi que sur notre rapport à nous-mêmes et aux autres. Excepté sa timidité maladive, Vincent est un peu Monsieur tout le monde – ni gentil, ni méchant, ni beau, ni laid –, et chaque lecteur se reconnaîtra (un peu) derrière ses angoisses. Les passages sur l’enfance du personnages sont à cet égard particulièrement pertinentes, tant elles renvoient à l’univers des peurs enfantines : peu de l’abandon, peur du regard des autres, peur des transformations de son corps. Et si cette « gêne » venait de là ? Mais cette explication ne serait-elle pas trop facile ? Vincent pourrait, finalement, être d’abord un homme médiocre.

Matthieu Chiara / L’Agrume

Par la truchement d’un personnage à la timidité grotesque, L’homme gêné tend un miroir déformant pour faire apparaître nos petites faiblesses et nos errances au quotidien. Un joli tour de force pour un album à la narration très maîtrisée.