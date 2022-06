Boule et Bill l’intégrale T.2 : 1963-1967 - Roba - La chronique BD

Résumé : Bill est un cocker intelligent aux longues oreilles, qui aime jouer avec son jeune maître Boule, dans une banlieue pavillonnaire française modèle des années 60. Ensemble, ils vivent des aventures du quotidien drôles et vivantes...

Qu’il est doux de se replonger dans ces vieilles BD, parfois poussièreuses, aux bords écornés, aux pages qui se détachent aussi... Alors pourquoi ne pas penser à retrouver ce plaisir dans une intégrale toute fraîche, toute pimpante, rassemblant quatre albums d’une traite ? Boule et Bill c’est un condensé de nostalgie, un humour bon enfant qui plaît aux enfants et aux grands parents, avec ce chien silencieux mais qui pense sans arrêt, utilise l’ironie, aime gentiment piéger le gardien du parc ou les chats du quartier, avec ce papa toujours sympa malgré quelques colères, avec ce petit garçon reconnaissable entre mille au nom déjà drôle... Tout est attachant dans la série Boule et Bill, jusqu’à la petite tortue, voix de la sagesse, même le meilleur ami Pouf aux yeux dissimulés par la casquette et la mèche tombante. Il faudra également s’arrêter sur les pages de dossier qui vantent la création de cette BD culte pour mieux comprendre une époque et le talent de Roba.

© Dupuis / Roba

Son talent, Roba l’a incontestablement acquis par son trait doux et vif, sa couleur prévisible, préférant les tons primaires, ses personnages jamais différents, toujours jeunes malgré les années. Encore que... Il suffit de se plonger dans ces intégrales pour déceler les petites améliorations, le style qui pointe, qui s’affirme même dans ce deuxième tome. Les yeux sont l’élément qui ont le plus évolué : plus expressifs, ils donnent du corps à chacun des personnages, car les premières planches avaient de regards assez vides, alors que la tendresse, la taquinerie et la bonne humeur jaillissent désormais.

© Dupuis / Roba

Incontournable de la BD jeunesse, Boule et Bill mérite bien, plus d’ailleurs que des filmiques oubliables, une réédition en intégrale de ses belles années.