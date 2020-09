L’Oasis - Petite genèse d’un jardin botanique - Simon Hureau - chronique BD

Résumé : Pour Simon Hureau, la démission de Nicolas Hulot au poste de Ministre de l’Écologie, est le point de départ de sa nouvelle vie. Il emménage alors dans une maison en périphérie de Paris, et compte bien faire de l’extérieur de son habitation, un véritable jardin accueillant le plus riche écosystème possible.

Lorsque l’on feuillette l’Oasis pour la première, on ne sait pas encore si on lira un bande dessinée ou un ouvrage naturaliste. De fait, au fil du récit, Simon Hureau nous fait découvrir l’écosystème qui peuple son nouveau jardin et y peint les traits de ses habitants à l’aquarelle. On admire alors les planches de papillons, d’insectes en tout genre et de la faune qu’il choisit de faire pousser sur son terrain.

Simon Hureau / Dargaud

Et si l’Oasis est un plaisir pour les yeux, l’auteur fait également de son œuvre un ouvrage didactique. Car comme le dit Gille Clément inventeur des concepts de Jardin en mouvement, dans la préface "la mission d’urgence à laquelle on ne devrait pouvoir échapper c’est savoir où l’on habite". Étape par étape, Hureau va donc découvrir comment fonctionne l’écosystème du jardin et nous faire profiter de son apprentissage. Ainsi, on connait mieux les aliments préférés des poules (pépins de melon ou larves de frelon asiatique !) ou l’utilisation de l’aérobêche pour éviter de couper les vers de terre en deux.

L’auteur parvient avec succès à nous faire entendre qu’avec un coup de pouce, il est possible au biotope de se développer et d’accueillir un maximum d’espèces animales pour passer d’un "extérieur" à un véritable jardin.

Simon Hureau / Dargaud

La deuxième partie de l’ouvrage voit le récit prendre une autre ampleur avec l’achat d’une parcelle supplémentaire, attenante au jardin. Simon Hureau explique alors la nécessité d’une grande patience, permettant à la nature de reprendre peu à peu vie lorsqu’elle a été niée durant de longues années. De plus l’auteur s’adresse directement à nous, lecteur, afin de casser quelques a priori naturels (non, sa famille et lui n’ont pas été envahis de moustiques lorsqu’ils ont décidé de créer un point d’eau.) ou même pour lutter contre certaines peurs infondées à l’égard des frelons, des guêpes, des couleuvres ou des araignées.

On apprécie également le petit tacle fait aux produits chimiques et autres pesticides qui, sans grande surprise, peuvent largement être remplacés par des solutions naturelles.

Simon Hureau / Dargaud

C’est en tout cas un pari réussi pour Simon Hureau qui grâce à son ouvrage, nous fait découvrir (ou redécouvrir) la beauté de la nature. Les représentations de la faune et flore à l’aquarelle méritent sans conteste d’être encadrées. Et, c’est avec une pointe de fierté que vous pourrez expliquer à vos proches détenteurs de jardin, qu’il est possible de soutenir la biodiversité et l’écologie à leur niveau, avec un peu de patience et d’énergie.