Un ennemi du peuple - Javi Rey - la chronique BD

Résumé : Une île isolée se retrouve escale touristique, la faute - ou grâce- à une source thermale et le complexe qui en a découlé. Le docteur Peter Stockmann est un homme discret, qui n’est pas à l’aise, ni avec le succès, ni avec son frère, le maire populiste du village...

D’une pièce tragicomique, drame sur la démocratie et ses limites, Javi Rey a su dépasser l’œuvre initiale de Ibsen pour en faire un album vivant, cohérent et poétique. Vivant tout d’abord, ce beau livre de la collection Aire Libre se livre avec la vie d’une famille, le père et la mère, la fille institutrice (un seul frère et pas de beau père), mais aussi quelques personnages secondaires bien cernés, pour faire croire à une île qui existerait, au large de l’Islande ou de la Bretagne, pourquoi pas. Sans bouillonner, le rose frais et éclatant des pages aide à fixer cette vitalité sur le livre. Ensuite, la cohérence, puisque le déroulement des actes est respecté, et même si quelques écarts viennent entamer ou allonger la pièce d’origine, l’ensemble semble charpenté pour dénoncer, conçu pour la réflexion, à l’image de ces élèves posés dans l’herbe pour une leçon d’extérieur sur les fondements du régime démocratique, didactique et non historique.

Javi Rey / Dupuis

Enfin, le dessin amorce une poésie insoupçonnée, les premières pages, dont le flyer rétro de la station balnéaire, faisaient plutôt penser à un dessin réaliste, droit et assez prévisible. Pourtant, avec quelques grandes pages oniriques, qui soulèvent les pensées, les angoisses et les cauchemars du héros Peter, l’album va créer une sorte d’alchimie qui mélange deux tableaux, celui dune île paradisiaque et un autre avec une spirale infernale, en l’occurrence l’humanité et sa cupidité. Et malgré ses couleurs vives, l’album parvient à diviser entre bons et méchants, ceux qui tiennent bon et ceux qui lâchent, alors qu’ils sont traités graphiquement de la même manière.

Adaptation créative, qui n’était pas aisée, d’une pièce à montrer au plus grand monde, Un ennemi du peuple est une parabole élégante des problèmes de notre système électoral, mais aussi une lueur d’espoir.