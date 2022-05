L’Ogre Lion T.1 : Le lion barbare– Bruno Bessadi - la chronique BD

Résumé : {L’Ogre Lion T.1 : Le lion barbare} suit Wilt, un jeune chevreau prisonnier d’une secte. Une attaque de brigands loups signe l’arrêt de mort des prisonniers, quand survient un esprit guerrier, Bakham Tyholi, qui massacre les agresseurs. Wilt s’enfuit et croise un lion amnésique, qui porte en lui l’esprit de Bakham. Les deux compagnons d’infortune partent vers le sud, le lion pour retrouver son pays et le chevreau son village natal. Mais dans ce monde sauvage, ils vont devoir être très prudents...

Critique : L’attaque du camp par les loups, l’entrée en scène de Bakham et du lion, la fuite de Wilt nous emmènent très rapidement dans l’action. Et l’on suit avec plaisir ce duo étrange formé d’un lion adulte râleur et d’un chevreau enfant et rieur. Contre toute attente, au cours de ce premier tome, la troupe va grossir avec d’autres alliés inattendus.

Si nos héros trouvent des vaillants compagnons de route, ils vont aussi rencontrer des ennemis redoutables, outre la secte qui pourchasse Wilt, le roi Charles le chien qui en veut personnellement au lion, des adversaires de l’ombre bien plus dangereux encore apparaissent à la fin de ce volume.

Le récit est riche en combats et en giclées de sang, mais propose aussi de beaux moments de détente et d’humour. On sent l’amitié naissante entre ces deux voyageurs, Wilt et le lion. L’amnésie fait évidemment partie de l’intrigue, et nous ne vous ferons aucune révélation à ce sujet.

Bruno Bessadi – Éd. Drakoo

Bruno Bedassi offre un style réaliste aux aventures de Wilt. Ses personnages toujours en mouvement et ses décors tracés finement nous immergent dans cette contrée où règne l’esclavage. Bien qu’anthropomorphes, les animaux gardent leur rapport de taille respectifs. Les lions sont grands et les souris toutes petites. Une idée que Bruno Bedassi exploite aussi dans la construction de son monde.

Les couleurs sont assurées par Joo qui nous offre des nuit tirant sur le violet, des forêts verdoyantes, et des auberges éclairées chaudement à la lueur des torches. Un travail réussi qui contribue énormément au plaisir de découvrir ces royaumes médiévaux.

L’Ogre Lion T.1 : Le lion barbare est un beau début d’aventure. Cette épopée riche en périples se déroulera sur trois tomes et à la fin de ce premier opus, on aimerait déjà tenir la suite entre les mains.