L’oiseau qui buvait du lait - Jaroslav Melnik - critique du livre

Résumé : Le 22 octobre 2016 en Lituanie, Audra, une jeune photographe, découvre derrière un sapin en descendant du mont des Trois-Croix, le corps sans vie d’une jeune femme nue avec une colombe blanche morte posée sur son front. Vilnius est alors immédiatement sous le feu des projecteurs. Un psychopathe sévit dans la ville et cible les jeunes femmes qui allaitent. Il boit le lait du sein gauche de chacune de ses victimes, coupe ses mamelons et la tue sans la faire souffrir. C’est Buktus, un commissaire de police âgé de 53 ans, plutôt mal en point mais qui a déjà démêlé de nombreuses affaires criminelles, qui se charge avec son équipe, de résoudre cette enquête hors du commun.

Critique : Jaroslav Melnik est né en Ukraine et il demeure à Vilnius. Ecrivant en russe, il est l’auteur de nombreux romans mêlant science-fiction et conte philosophique.

La première version de L’oiseau qui buvait du lait a dormi durant huit ans, avant de finalement voir le jour. C’est un roman atypique et vraiment surprenant, à la frontière du fantastique. L’auteur y décrit l’univers singulier et angoissant d’un tueur en série dont la manière d’opérer est particulièrement déconcertante. Qui a déjà entendu parler d’assassins en quête de lait maternel, tel un vampire assoiffé de sang ? Ici, il s’agit d’un déséquilibré à la personnalité sidérante que l’auteur tente de justifier par une enfance tragique, conduisant le lecteur à s’interroger sur la maternité, la puissance de l’amour que peut porter une mère à son enfant et, surtout, sur les conséquences psychologiques lorsque ce lien intense est rompu.

Pour parachever cette atmosphère déjà pesante et malsaine, l’histoire est nourrie par une dévotion insolite... au dieu égyptien Amon Horus !

C’est dans ce contexte singulier que Buktus et ses coéquipiers vont devoir se démener sans compter pour tenter de mettre fin à des meurtres glaçants. Toutes les pistes s’ouvrent et se referment les unes après les autres. L’enquête s’avère difficile et la pression, médiatique et politique, est intense. Des indices sont d’abord exploités en Angleterre, puis en Suède, où des crimes similaires ont été répertoriés.

Jaroslav Melnik nous fait découvrir les conditions climatiques et économiques très rudes de la Lituanie, dont le contexte géopolitique est également exploré. L’auteur consacre une grande part de son récit à la vie des personnages, en décrivant leurs nombreux souvenirs. Buktus devient rapidement très attachant et son histoire, plutôt triste, va connaître quelques rebondissements heureux qui permettront au lecteur de fuir la noirceur du roman, dont le dénouement est à la hauteur des aventures du plus célèbre des psychopathes lituaniens... Hannibal Lecter !