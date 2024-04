L’ondine de l’étang – Anna Aparicio Català - la chronique BD

Résumé : {L’ondine de l’étang} nous entraîne aux côtés d’un meunier qui voit ses affaires péricliter. Une ondine lui apparaît et promet de lui rendre le bonheur s’il lui offre son premier né. Le meunier accepte, pensant donner un petit des animaux de la ferme mais sa femme accouche quelques instants plus tard. Bien sûr, il va refuser de se séparer de son seul enfant et l’ondine va être furieuse. Comment cela va-t-il se terminer ?

Critique : Ce conte vous apportera quelques surprises si vous ne le connaissez pas. La découverte de l’héroïne du récit qui n’est pas le meunier, loin de là, et prend un peu de temps à se mettre en place est original. Anna Aparicio Català a su aussi intégrer de l’humour, par petites touches, de manière presque discrète, apportant à l’histoire un plaisir supplémentaire pour le lecteur. Les personnages collent effectivement aux archétypes du conte et là-dessus, pas d’étonnement, mais suivre ce combat contre la promesse faite qui ne peut être défaite et qui semble vain, voir la protagoniste s’accrocher et chercher encore un moyen de changer les choses, nous offre un bel exemple de courage et de persévérance.

Une lecture que vous pouvez faire en famille, une petite plongée dans l’univers des contes d’antan recueillis par les deux frères Grimm en Europe, et l’occasion d’échanger sur la valeur des promesses, le combat pour la justice et la capacité à ne pas baisser les bras.

Anna Aparicio Català / Aventuriers d’ailleurs

Anna Aparicio Català dessine d’un trait fin ce récit. Les grands yeux des personnages, leurs silhouettes et leurs petites mains nous entraînent tout de suite dans un monde qui n’est pas réel et recrée ainsi visuellement l’esprit du conte. Le magnifique travail des couleurs, avec ces nombreux effets pastels, pose – même aux moments de tension les plus forts – une certaine douceur dans l’image. Les grandes planches permettent une composition aérée, renforcée par l’absence de trait de contour des cases peu nombreuses sur une page. On parcourt agréablement cette histoire, ces différentes époques et toute cette galerie de personnages.

L’ondine de l’étang adapte un conte de Grimm avec un graphisme pastel bien trouvé et un style graphique qui fonctionne merveilleusement avec le classique « Il était une fois ».