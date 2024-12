L’or des Ming, fastes et beautés de la Chine impériale – Arnaud Bertrand, Monique Crick, Tianyou Zhou, Hélène Gascuel, Alice Bianchi, Pierrick Rivet - critique

Résumé : « L’or des Ming, fastes et beautés de la Chine impériale » présente des travaux d’orfèvrerie datant de la dynastie Ming (1368-1644) : bagues, épingles de cheveux, bracelets, vases, verseuses… Autant d’articles finement ciselés dévoilant le talent des artisans de l’époque. Ce livre est le catalogue de l’exposition du même nom au musée Guimet à Paris du 18 septembre 2024 jusqu’au 13 janvier 2025.

Critique : Ce livre est une très belle occasion de découvrir l’or et le jade ouvragé au temps des Ming, à travers six essais qui reviennent sur les manières de travailler l’or, les symboliques des représentations - animaux, plantes, caractères, etc- , le rôle de ces objets dans la Chine impériale ou encore la littérature chinoise comme source d’informations sur la vie au quinzième siècle.

Ces bijoux aux décorations symboliques, finement ciselés, sont de toute beauté. Leurs auteurs sont des artisans de cette dynastie qui utilisaient plusieurs techniques expliquées dans un des articles du catalogue.



Tout ces créations incroyables sont très bien mises en avant par les multiples photographies qui émaillent les pages de ce catalogue. On peut observer à loisir l’or creusé, sculpté ou serti de pierres précieuses, on peut imaginer le luxe des tenues que ces pièces admirables venaient orner.

Les auteurs nous rappellent que c’est un miracle que ces travaux d’orfèvrerie soient arrivés jusqu’à nous. En effet, l’or étant très recherché en Chine, chaque objet ancien fait de ce métal est souvent, à peine trouvé, fondu pour être retaillé en une création plus moderne.

Leur rareté rend donc tous ces bijoux d’autant plus précieux.

En parallèle des photographies, des parties d’une longue toile peinte nous évoquent les activités à la cour impériale.

Feuilletant le catalogue, on ne se lasse pas de détailler au gré des pages une épingle à cheveux ou une paire de bracelets et l’on se souvient qu’une exposition est à découvrir au musée Guimet avant le 13 janvier 2025.

L’or des Ming, fastes et beautés de la Chine impériale présente les très belles créations en or de l’époque de la Chine impériale des Ming retrouvées dans des tombeaux. Ces photographies nous renvoient à un passé ancien où régnait un luxe fascinant.