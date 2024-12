Luca, Vétérinaire Draconique - Yuna Hirasawa - la chronique manga

Résumé : Luca rêve de devenir vétérinaire draconique au sein de l’armée comme l’était son père. Mais son quotidien au sein de l’institut supérieur des sciences draconiques de Kogniel n’est pas une sinécure ! Surtout quand de lourds secrets entourent le passé de sa famille ...

Critique : Voici la nouvelle série de Yuna Hirasawa, qui nous avait régalé avec sa très belle série Terrarium ! Nous attendions donc beaucoup de cette nouvelle série, et nous avons pris plaisir à retrouver la mangaka dans un récit tranche-de-vie qui cette fois-ci se déroule, non pas dans un univers de science-fiction mais dans un univers de fantasy ! En effet, nous suivons Luciana, une jeune fille qui rêve de devenir vétérinaire au sein de l’armée. Mais pas n’importe quel vétérinaire, une vétérinaire draconique !

© Yuna HIRASAWA, Glénat Manga 2024

L’histoire commence lorsque Luca arrive à Kogniel, capitale dans laquelle elle doit poursuivre son cursus universitaire dans une école qui s’apparente à un internat de médecine avec des cours et des missions pratiques. On découvre rapidement les deux héroïnes qui partageront la vedette avec Luca, Chloé et Gilla. Même si le trio de protagonistes est un trope classique, tout comme les personnalités des trois jeunes filles, le traitement qu’en fait Yuna Hirasawa est très juste et nous a embarqué dès les premières planches. D’autant que de nombreuses sous-intrigues apparaissaient au fur et à mesure de notre lecture donnant plus de substance à l’histoire …

Revenons sur l’univers dans lequel se déroule cette histoire. Il s’agit d’un monde où une très grande diversité de Dragons existe et dont la plupart des représentant se retrouvent sur une île. Les compétitions entre les nouvelles technologies et les forces anciennes, que sont les Dragons, ont d’ailleurs mené à des guerres entre les deux royaumes. Nous ne savons pas ce à quoi l’autrice pensait en écrivant cette opposition mais l’universalité de celle-ci permettra à tout le monde de pouvoir l’interpréter selon le prisme de ses intérêts.

Si ce premier tome enchaîne les missions, nous faisant découvrir le très joli univers mis en place par l’autrice, cela pourrait peut-être devenir fastidieux à la longue. Mais Yuna Hirasawa a tout prévu et les rebondissements notamment apportés par la journaliste à laquelle font appel Gilla et Luca permettent de donner un second souffle à ce manga que nous avons beaucoup apprécié.

À la fin de ce premier tome, de nombreuses questions restent en suspens : Qui était vraiment le père de Luca ? Quelle était sa relation avec Siegfried ? Les filles vont-elles parvenir au bout de cette formation ? Autant d’interrogations qui nous donnent envie d’en savoir plus sur ce très bel univers et de découvrir la suite des aventures de Luca