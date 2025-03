Dossier secret (Monsieur Arkadin) - Orson Welles - critique

Résumé : Europe, années 1950. Juste avant de mourir, un dénommé Bracco lâche le nom de deux personnes impliquées dans son assassinat : Gregory Arkadin, un magnat d’origine russe, et une mystérieuse Sophie. Petit truand américain témoin de la scène, Guy van Stratten décide de mener l’enquête sur Arkadin avec l’aide de son amie Mily. Mais la situation prend bientôt une tout autre tournure : van Stratten est engagé par Arkadin pour enquêter sur le passé trouble de ce dernier…

Critique : En plein exil européen, Orson Welles signe avec Dossier secret a.k.a. Mr. Arkadin un film d’espionnage grandiose et cosmopolite. Dotée d’une mise en scène éclatante et fragmentée qui rappelle Citizen Kane, cette œuvre bigger than life est tour à tour baroque, grotesque et inquiétante. Un voyage dans une Europe romanesque et menaçante... Quatorze ans après Citizen Kane, "exilé" en Europe où il pensait trouver une plus grande liberté de travail, Orson Welles fait tourner en bourrique ses producteurs, réécrivant le script pendant le tournage qui dure huit mois, traînant sur le montage à tel point qu’il n’aura pas le final cut. Mutilé d’une trentaine de minutes, réorganisé par le monteur italien Renzo Lucidi, le film a souffert, c’est flagrant. Il reste pourtant parfaitement wellesien dans sa structure (un mouvement en spirale extraordinairement prenant) et dans son esthétique audacieuse (utilisation du grand angle, contre-plongées, géométrisation de l’espace, etc.). Mais c’est par son thème surtout qu’il appartient sans conteste à l’univers de Welles.

© 1954 GRAY FILM SIPIRS S.A. / EURO LONDON FILMS LTD. Tous droits réservés.

Celui du mystère de l’être humain qui s’approfondit à force qu’il se dévoile. Comme toujours chez Welles, il n’y a pas de réponse. Où est la vérité quand tout n’est que masques, déguisement et camouflage ? Bal masqué, fausse barbe et existence factice du milliardaire Arkadin, dialogues théâtraux et même la propre voix du réalisateur qui double nombre de petits rôles donnent à cette reconstitution d’une vie l’allure d’un théâtre de marionnettes. Mystification, duperie et artifice : le portrait de l’ambiguïté de l’âme humaine est ici à son comble, faisant de ce film peut-être le plus shakespearien de Welles. Totalement vampirisé par la figure totémique de Mr. Arkadin, magnifié par l’imposante stature de Welles lui-même, Dossier secret essaye tant bien que mal de compenser le peu de saveur de ses deux « héros » (Robert Arden et Patricia Medina) par toute une galerie de seconds couteaux aux mines patibulaires. Ainsi, on retiendra les prestations irrésistibles d’Akim Tamiroff et de Katina Paxinou. Malgré son sujet purement commercial, Arkadin s’inscrit avec bonheur dans la filmographie impressionnante d’un des génies du septième art.