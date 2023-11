La Callas et Pasolini, un amour impossible - Jean Dufaux, Sara Briotti - la chronique BD

Résumé : Rencontrés sur le tournage de Médée, Pier Paolo Pasolini et Maria Callas n’ont pas eu une passion dévorante mais bien un lien d’esprit et de cœur à l’unisson. Le temps de vacances au Brésil, cette relation est dévoilée...

Critique : Comment faire un biopic mais en se focalisant sur quelques mois seulement dans la vie de deux personnages historiques, icônes sacrés, sorte de muses modernes de la chanson et du cinéma, que sont La Callas et Pasolini. Jean Dufaux a tranché en composant une œuvre qui s’amuse du regard généralement porté par la société, l’élite, symbolisé ici par ces réceptions très fines et très creuses, pour se centrer sur une escapade brésilienne sans fard, au cœur des favelas, entre match de foot mafieux et coup de cœur homosexuel. Évidemment, c’est une ode à l’art, l’inspiration et sa bataille, au renoncement de soi que l’artiste rencontre face au succès (pour Pasolini, un combat de forme de fil rouge), sur ce que le succès doit à l’enfance (pour La Callas, quelques confidences qui s’egrènent en forme de regrets amers), autant d’écueils qui construisent des carrières, et ici des mythes. Et cela fonctionne, car ce scénario est tenu avec une légèreté qui le rend irrésistiblement italien, avec des détours rapides et des langueurs étonnantes qui rappellent la voix éternelle de La Callas.

© Dupuis / Briotti

Il convient ensuite de saluer le talent de Sara Briotti, qui déjà a reproduit avec un réalisme saisissant les traits des deux personnages, sans avoir cette figure pâle que possède la photographie. Elle donne des tons chauds, des couleurs aux joues, des yeux pleins de génie, que ce soit aux deux héros mais aussi aux quelques personnages secondaires qui gravitent autour d’eux, en particulier le vieux sage et le jeune Adonis de la favela, sans oublier l’entraîneur fou. Là encore, dans ce Brésil qui transmet une pauvreté non pas pure, mais flamboyante dans sa souillure (équipes de gangs, gigolo violent, bookmaker épicier...), c’est une palette graphique à la fois réaliste et poétique qui s’empare de cette parenthèse incongrue pour ces deux stars de leur époque.

© Dupuis / Briotti

Double biographie pour un moment suspendu et un amour platonique assez unique, La Callas/Pasolini innove en renouvelant le genre biographique, à la fois dans son fond et dans sa forme.