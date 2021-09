L’enfer est vide, tous les démons sont ici - Marie Bardiaux-Vaïente, Malo Kerfriden - la chronique BD

Résumé : Le 23 mai 1960, David Ben Gourion, premier ministre d’Israël, annonce à la Knesset l’arrestation d’Adolf Eichmann et son jugement prochain. Le procès de l’un des responsables de la « solution finale à la question juive » entreprise par le IIIe Reich est un événement et un enjeu majeur pour le jeune état d’Israël. Il sera suivi notamment par des journalistes et personnalités, parmi lesquels Hannah Arendt. Son déroulement, ses débats et ses conséquences sont au centre de ces cent vingt huit pages.

Historienne et scénariste, Marie Bardiaux-Vaïente est l’autrice d’une thèse intitulée Histoire de l’abolition de la peine de mort dans les six pays fondateurs de l’Union européenne (soutenue le 9 juillet 2015). Côté bande dessinée, elle a écrit un documentaire consacré à la guillotine (illustré par Rica et publié dans le troisième numéro de La revue dessinée en mars 2014), puis a publié en 2019, avec Malo Kerfriden au dessin, L’Abolition, roman graphique consacré au combat de Robert Badinter pour mettre fin à la peine de mort en France. Avec ce même dessinateur, elle s’attache une nouvelle fois ici à la question de la peine capitale.

Marie Bardiaux-Vaïente - Malo Kerfriden / Glénat

Fiction documentée, L’enfer est vide, tous les démons sont ici s’aventure sur le terrain du récit de procès, genre courant au cinéma, mais beaucoup moins fréquent en bande dessinée. Le procès est détaillé, les accusations à l’encontre d’Adolf Eichmann sont mises en perspective - par des retours en arrière en noir et blanc, le récit au présent s’enrichissant quant à lui des couleurs bleu et jaune -, mais le véritable cœur de cet album est la question de l’exécution ou non de l’accusé et ce que cela représente pour Israël, le peuple juif et l’humanité dans son ensemble. Cette problématique confère à cet album toute son ampleur et sa force, en faisant une saisissante chronique politique qui se lit comme un thriller. Le dessin, plutôt sobre tout en ayant une certaine puissance d’incarnation, n’en fait jamais trop.

En cette rentrée, Marie Bardiaux-Vaïente a une autre actualité essentielle : elle est la co-autrice de la récente et nécessaire pétition « L’amour, pas la guerre - Accueil inconditionnel des femmes afghanes ET leurs proches »

