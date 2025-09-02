La création typographique, Concevoir des polices de caractères – Matthieu Salvaggio - chronique livre

Le 6 octobre 2025
Matthieu Salvaggio écrit ce guide pratique, qui aide à comprendre la théorie de la typographie et déjoue les pièges pour les apprentis créateurs de fontes.
- Auteur : Matthieu Salvaggio
- Editeur : Pyramyd
- Genre : Manuel
- Nationalité : Française
- Traducteur : Claire Reach
- Date de sortie : 2 septembre 2025
- Plus d'informations : Le site de l’éditeur
Résumé : « La création typographique, concevoir des polices de caractères » enseigne les règles de la typographie, ses principes et vous guide pas à pas pour imaginer et créer votre propre police, en veillant à tous ces petits réglages auxquels on ne pense pas quand on débute.
Critique : Matthieu Salvaggio pose tout d’abord les définitions indispensables : chasse, fût, bas-de-casse, contreforme… Il existe tout un vocabulaire spécifique, expliqué et mis en image sur des exemples de lettres. Ces mots, l’auteur va les utiliser tout au long du livre, il est donc important de les assimiler rapidement.
La recommandation de Mathieu Salvaggio est simple : il est plus facile d’apprendre en pratiquant. Il a pensé ce manuel comme un guide pas à pas pour créer sa propre police de caractère. La partie technique de réalisation s’appuie sur le logiciel Glyphs. Il aurait été intéressant d’avoir des pistes de software open source ou d’utilisation gratuite pour disposer d’autres solutions au démarrage. Mais ces conseils informatiques sont mineurs par rapport à l’approche théorique et pratique. Après avoir exploré les principes de la typographie, Matthieu Salvaggio explique, lettre par lettre, accent par accent, comment procéder. C’est alors qu’on se rend compte de tout le travail que représente la création d’une fonte. On découvre aussi l’ensemble des caractères nécessaires pour constituer une police complète : lettres capitales et minuscules, chiffres, ponctuations, accents, symboles et les italiques.
Matthieu Salvaggio donne énormément de conseils, sans oublier de préciser que la créativité doit aussi pouvoir librement s’exprimer, en tenant compte des contraintes imposées par la lisibilité.
Le recueil se termine avec quelques pages de recommandations pour vendre ses propres polices. Succinctes, elles aident à saisir combien le marché est difficile pour un nouveau venu, tant l’offre payante ou gratuite est pléthorique.
Chaque double page comporte une mise en situation de la notion expliquée ou du travail conseillé. Et si la tranche de ce livre est sur le côté, pour pouvoir le lire facilement, il vous faudra le basculer en paysage et soulever les pages les unes après les autres.
Les lettres utilisées à titre d’exemple, en différentes polices, illustrent les propos de Matthieu Salvaggio. Il est parfois difficile de visualiser les variations apportées par les ajustements précis, car notre vision de néophyte a besoin d’adaptation et de pratique pour discerner ces petits changements et leurs impacts sur l’équilibre global de la police.
La création typographique, concevoir des polices de caractères explique pas à pas la création d’une police. Des feuilles de papier et surtout un bon logiciel vous seront nécessaires pour mettre en pratique ces conseils.
324 pages – 39 €
