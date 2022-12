La dernière reine - Jean-Marc Rochette - la chronique BD

Résumé : Édouard Roux a perdu une partie de son visage durant la Première Guerre mondiale. L’un de ses voisins grenoblois lui parle d’une sculptrice parisienne qui réalise des prouesses pour dissimuler les parties abîmées via un masque à la fois dur et souple. Édouard monte à la capitale et rencontre la jeune femme. Elle l’accompagne ensuite dans son monde, l’environnement sauvage, magnifique et merveilleux du Vercors.

Critique : L’album s’ouvre sur l’exécution à venir d’Édouard Roux. On imagine alors la noirceur des récit et propos à venir. Ils s’avèrent bien présents : chasse à l’ours et aux femmes considérées comme des sorcières, ravages de la guerre des tranchées, solitude et déchéance de la gueule cassée qui doit se dissimuler, disparition progressive de la nature, marché de l’art impitoyable… Mais Jean-Marc Rochette zèbre son récit d’éclairs de lumière, notamment par une histoire d’amour incandescente, dense et crédible.

Certains partis pris auraient pu être problématiques : les retours en arrière (à la préhistoire, au Moyen-Âge…), les dimensions ésotériques et romantiques, les références à l’histoire de l’art… S’ils évoluent parfois sur le fil du rasoir, maniés par Rochette, sa grande sensibilité et son talent, ils tiennent toujours la route et impressionnent. Ce grand auteur - dessinateur est ainsi à son aise dans les scènes urbaines comme dans celles montagnardes, dans celles intimistes et celles spectaculaires et il manie aussi bien cruauté et tendresse.

Jean-Marc Rochette / Casterman

Cet album raconte une tragique mais magnifique histoire d’amour et il dresse le portrait de deux êtres entiers volontiers broyés par la société pour ce qu’ils sont : une femme artiste indépendante ouverte sur les autres, notamment sur ceux malmenés par l’existence et la folie humaine ; un homme au physique impressionnant, ultrasensible, façonné par la vie dans la nature et porteur d’un singulier héritage transmis par les femmes de sa famille.

Rochette s’intéresse également aux possibilités de la sculpture, de celle animalière à des élaborations qui s’apparentent au land art. Enfin, rares sont les auteurs de bande dessinée qui traitent avec autant de connaissance, d’amour et de lucidité des rapports entre l’humain et la nature. Si cet ouvrage est situé dans un passé plus ou moins lointain, ce dont il rend compte concerne pleinement le présent comme le futur.

Le dessin, tour à tour jeté ou particulièrement fouillé, impressionne, notamment par sa capacité à retranscrire l’intensité d’une attitude, d’un regard, d’une émotion ou la richesse d’un paysage. Il est l’un des véhicules de la fièvre qui court tout au long de ces deux cent quarante pages.

Tel un tourbillon, La dernière reine emporte le lecteur pour un voyage intense, parfois éprouvant, mais totalement fascinant.