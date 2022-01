Goodbye Ceausescu - Romain Dutter, Paul Bona, Bouqé - la chronique BD

Résumé : Bien pensé et accessible à chacun d’entre nous, Goodbye Ceausescu conduit à poser un autre regard sur la Roumanie.

Que sait-on de la Roumanie ? Pour ceux qui ne sont pas spécialistes, hormis le fait que sur son sol a eu lieu l’exécution du couple Ceausescu, retransmise en direct à la télévision, presque rien. L’Histoire pèse de tout son poids sur l’image de la Roumanie à l’étranger, mais également, constat plus étrange, au sein de ce pays. La France, quant à elle, témoigne depuis quelques décennies de son animosité pour les Roms. Cette population est également la cible permanente de la plupart des Roumains, qui déversent leur mépris à leur égard. Souvent nostalgique de l’époque de Ceaucescu, la population roumaine, elle, peine à aller de l’avant. Néanmoins, le pays est riche par sa diversité culturelle. Équipé de son sac à dos, Romain Dutter sillonne le pays pour tenter de (nous faire) appréhender cet État post-communiste et déconstruire de nombreux clichés. Très bien accueilli dans ce pays francophile, il n’a pas eu de difficulté à recueillir la parole d’autrui. Témoignage de soi et témoignage d’autrui s’entrelacent dans presque toutes les bandes dessinées de reportage contemporaines (depuis Palestine de Joe Sacco), et celle-ci ne fait pas exception. Fort de son statut d’étranger, le personnage-narrateur se met à la hauteur du lecteur. L’humain est au coeur du documentaire et la parole est donnée à ceux dont les journalistes se sont détournés depuis la chute du dictateur, ce qui contribue à la fluidité de la narration.

Romain Dutter, Paul Bona, Bouqé / Steinkis

Les informations les plus complexes sont facilement transmises au lecteur par un jeu de questions-réponses, une technique fréquente en BD-reportage et toujours efficace. Le personnage-narrateur pose régulièrement des questions simple en apparence, presque basiques aux Roumains qu’il côtoie. Mais le lecteur accroche d’autant plus que ce sont celles que lui-même poserait s’il était à sa place. Ces nombreux échanges apportent un dynamisme au documentaire, sans compter que les nombreuses informations délivrées tout au long de la bande dessinée sont contrebalancées par de fréquentes touches d’humour, renfermées aussi bien dans les phylactères que dans les dessins. Cet aspect fait par ailleurs oublier le réalisme très approximatif du coup de crayon (les erreurs de proportion et de perspective sont frappantes). Les auteurs ont également eu la riche idée de scander ce récit en chapitres, chacun étant unifié par une ou deux couleur(s) dominante(s) et inauguré de manière originale. Tout chapitre est en effet annoncé par une page sur laquelle figurent le titre et une illustration y faisant référence, mais également des paroles tirées de chansons françaises ou roumaines évoquant le pays. Il faut reconnaître que la transition est aussi habile qu’originale.

Intelligemment construite et bien documentée, Goodbye Ceausescu ne manque pas d’atouts pour séduire et informer de manière singulière un large public.