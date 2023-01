La famille Asada - Ryota Nakano - critique

Résumé : Dans la famille Asada, chacun a un rêve secret : le père aurait aimé être pompier, le grand frère pilote de formule et la mère se serait bien imaginée en épouse de yakuza !Masashi, lui, a réalisé le sien : devenir photographe. Grâce à son travail, il va permettre à chacun de réaliser que le bonheur est à portée de main.

Critique : Si la musique adoucit les mœurs, la photographie offre un regard apaisé sur le monde et crée de l’empathie entre les êtres. Tel semble être le message délivré par ce jeune réalisateur encore inconnu chez nous mais dont le dernier film, A Long Goodbye, a connu un réel succès au Japon. Heureux exploit qui pourrait bien se renouveler ici tant son récit fait preuve d’optimisme et d’une humanité bienvenue.

S’inspirant de l’histoire vraie du photographe japonais Masashi Asada, ou plus exactement des deux livres qu’il a publiés, Ryota Nakano s’intéresse d’une part à la nature des liens qui tissent une famille (thème qui irradie toute son œuvre) et d’autre part au pouvoir inégalé de la photographie lors d’une catastrophe naturelle comme celle du tsunami sur la côte de Tohoku en mars 2011.

Copyright Art House Films

Orphelin de père à six ans, le cinéaste ne cesse de s’interroger sur le sens de la famille. Pas étonnant alors que cette famille Asada, fantasque et unie malgré ses différences et ses contradictions, l’ait séduit. Le père, un homme tendre et généreux, étonné mais fier de découvrir la fibre artistique de son fils, la mère inquiète pour l’avenir professionnel incertain de ce petit dernier bien décidé à aller au bout de sa passion, enfin Yukihiro (Satoshi Tsumabuki) le frère aîné. Impatient et autoritaire, il admet mal les atermoiements de son cadet à se lancer sur la voie du travail. Quand la famille accepte enfin l’idée d’héberger en son sein un artiste, vient pour Masashi (Kazunari Ninomiya) l’heure de rendre un hommage photographique à ceux qui l’ont soutenu et l’autorisent désormais à vivre comme il l’entend. Entre décontraction et douce folie se succèdent des scènes riches de la joie d’être ensemble pour s’inventer, devant l’œil de l’objectif, mille vies en se grimant en pompiers, membres d’un groupe de rock, ou employés d’un restaurant de ramen. Plus tard, lorsqu’il part sur les routes à la rencontre de familles désireuses d’être immortalisées par ses soins, il développe cette capacité à déceler le charme et les qualités de chacun de ses sujets pour les rendre heureux et beaux à travers ses œuvres, rappelant ainsi qu’en toutes circonstances le lien humain est primordial surtout quand le drame surgit. À travers l’objectif de Masashi, les travers de chacun s’effacent pour ne laisser filtrer que le meilleur.

Copyright Art House Films

Même au cœur d’événements tragiques, la quiétude demeure, bien loin de toute idée de voyeurisme. Soucieux de toujours préserver l’aspect social de son travail, notre photographe tient à apporter son aide lors du tsunami de 2011. Persuadé depuis longtemps de l’importance des photographies comme vecteur de la transmission familiale, il rejoint une équipe de bénévoles chargés de laver les photos souillées par la boue et les restituer à leurs propriétaires, atteignant ainsi le sommet de son art.

Portée par la performance ensoleillée de son interprète principal, La famille Asada emmène petits et grands dans une bulle d’humour et de tendresse à la découverte de ces infimes détails qui, sans tapage ni grandiloquence, embellissent la vie et subliment les êtres. Un film d’une infinie sensibilité qui, dans un monde où divisions et rancœurs se multiplient, fait office de baume apaisant.