Mais où Fabienne Govaerts puise-t-elle son énergie et sa fougue, pour avoir ainsi décidé, contre mistral et marées "covidiennes", d’ouvrir malgré tout son théâtre en plein cœur d’Avignon, au cours de cet été si particulier ? Est-ce de la folie au "Verbe Fou littéraire", de la déraison, ou juste une évidence ?

News : Éternelle amoureuse des beaux textes de la langue française, Fabienne Govaerts a pris possession du Verbe Fou en 2007 et l’a transformé en un théâtre chaleureux et convivial, en contact direct avec le public. Cette année, elle fait partie des douze responsables de théâtres avignonnais à avoir programmé, pour soutenir le spectacle vivant, les compagnies et les artistes.

Les représentations se déroulent du 15 au 31 juillet.

Un peu excentré de la foule des autres théâtres, Le Verbe Fou littéraire, certes, l’est toujours cette année, et c’est bien ainsi. Devant ce joli lieu, à la devanture rouge carmin, les spectateurs se pressent cet été, toujours fébriles et impatients d’assister à une pièce et de vivre encore et encore des émotions théâtrales, comme chaque année depuis 1947. Tel que son nom l’indique, le verbe Fou est un théâtre dédié aux mots et au "verbe" dans tous ses états, contemporain ou classique, toujours créatif et de qualité .

Sept spectacles y sont proposés cet été :

Les Audacieux, avec Mathilde Maumont, comédienne et Jean-Philippe Guillo, pianiste.

Du 15 au 19 juillet, à 11h

Un florilège des oeuvres de Debussy et de Colette, deux artistes qui ont bousculé les codes de la composition et de l’écriture.

Un duo tout en harmonie suave, remarquablement interprété.

Amor Sulforosa 15CH, avec Lionel Damei et Alain Klinger.

Du 15 au 20 juillet, à 21h.

Un récital corrosif et tout en fluidité, mené de mains de maître par les deux interprètes. Une polyphonie très bien ficelée, sans ostentation ni didactisme aucun.

Un bijou flamboyant à ne pas rater !

Le Corps de mon père, de et avec Bernard Saint Omer.

Du 21 au 26 juillet, à 11h.

Une très belle adaptation du texte autobiographique de Michel Onfray, "organique" et bouleversante.

Un acteur sensationnel qui retranscrit avec brio sa propre lecture du récit, tout en sensualité, parce que les mots, quand ils ne sont pas là, font place à autre chose...

Une Reine en exil, avec Sylvie Pellegry

Du 21 au 26 juillet, à 21h.

La comédienne découvre le texte de Jean-Paul Chabrier, écrit lors du décès de la chorégraphe allemande Pina Bausch. L’auteur a fait surgir en elle des émotions et des énergies enfouies. De là, est né un spectacle qui entraîne le spectateur dans une vie rêvée de Pina, avec une mise en avant très sensible de la nature humaine. Car pour cette chorégraphe exceptionnelle, c’est l’être qui dominait essentiellement.

Un très beau spectacle et une comédienne investie.

Requiem pour un louis d’or, de et avec Anne Marlange.

Du 17 au 31 juillet. Jours impairs, à 19h.

Quatre extraits de nouvelles centrées autour de l’argent dans tous ses états, qui domine les choses et les êtres.

Anne Marlange est captivante, intense et pétillante dans ses interprétations. Un moment de spectacle jubilatoire.

Le Petit chaperon rouge même pas peur, par la Compagnie du Corbeau blanc.

Du 21 au 26 juillet, à 14h45.

C’est le jour anniversaire de la mère-grand, elle a cent ans ! Elle prépare un gâteau et, surtout, attend sa petite fille. Une histoire de relais, de transmission pour petits et grands, à partager sans modération. Avec ou sans gâteau.

Loup cherche beurre désespérément, avec Manuelle Molinas et Pascale Breysse. Mise en scène Khalida Azaoum - Compagnie Fantasio.

Du 15 au 20 juillet, à 14h45.

Un "livre-jeu" qui vous fera voyager dans la mythologie des contes et qui délivre certains héros de leur traditionnelle réputation. Une poursuite rocambolesque entre mer et forêt, menée de façon très ludique et graphique par un jeu dynamique des deux comédiennes.

Alors, si vous passez par Avignon, courez au Théâtre du Verbe Fou littéraire, 95 rue des Infirmières.

Réservez, venez masqués surtout et ouvrez grands vos yeux et vos oreilles pour savourer le théâtre et surtout soutenir les artistes.

Réservations très nécessaires au 04 90 85 29 90.

https://leverbefou.fr