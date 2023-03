La folle et inconvenante histoire des femmes - Laetitia Gonzalbes - critique

Résumé : Ce spectacle met en scène une jeune femme qui, à travers un livre d’histoire légué par sa grand-mère, décide de donner enfin la parole aux grandes muettes des siècles passés, les femmes. De la Préhistoire jusqu’au XXIe siècle, elle donnera vie à des personnages féminins, réels ou fictifs, hétérosexuels ou homosexuels, qui ensemble entre humour et engagement se feront les témoins de cette grande histoire oubliée des femmes, leur histoire.

Critique : Le féminisme se définit comme un courant de pensée et un mouvement social, politique et culturel en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes. C’est sous la plume d’Alexandre Dumas qu’apparaît pour la première fois dans la littérature le mot féministe, alors employé négativement pour désigner des hommes efféminés ou peu virils. Aujourd’hui, les féministes sont parfois perçues comme des extrémistes, partisanes d’une société androgyne et prêtes à déclarer la guerre à tous les hommes. Quelques spectacles ont pu se perdre dans ce climat revanchard. Celui-ci fait le pari de l’humour et de la légèreté même s’il ne manque de décaper là où il faut et quand il le faut.

Dès le Moyen Âge, des auteurs s’élèvent contre la place accordée aux femmes dans la société. Il faut alors plusieurs siècles pour voir arriver un mouvement féministe, revendiquant d’abord une égalité civile et civique entre les sexes, puis plus tard l’abolition du patriarcat. Si ces mouvements de libération ont été longtemps cachés, il n’est pas question de les ignorer davantage. Faisant sienne cette pancarte brandie en début de spectacle qui indique que « ce n’est pas parce que l’on ne parle pas des choses qu’elles n’existent pas « , la narratrice donne le ton. Nous voilà embarqués, en compagnie d’une galerie de femmes, réelles ou fictives, mais toujours pittoresques, dans une aventure endiablée où les bons mots rivalisent avec les astuces narratives.

S’adressant à sa grand-mère qui a consacré sa vie à l’histoire des femmes et lui a laissé en héritage un livre imposant sur le sujet, désormais bien à l’abri dans son cercueil de chêne posé sur le côté de la scène, notre suffragette commence par la révélation de son homosexualité à l’âge de onze ans. Un événement qu’elle put partager avec son aïeule mais difficilement admissible par ses parents.

Des femmes préhistoriques à Gisèle Halimi en passant par Olympe de Gouges (guillotinée en 1793 après avoir affirmé que la déclaration des droits de l’homme avait été faite par des hommes pour des hommes en excluant les femmes), Colette et George Sand, le texte de Laura Léoni, entre coup de griffes et patte de velours, balaie avec autant de lucidité que d’humour les aberrations, les injustices ou les cocasseries inhérentes à la condition féminine. Dans un décor dépouillé sont projetées sur un fond blanc les représentations des personnages évoqués afin de nous les rendre plus proches, tandis que d’un tour de main magique et précis, la comédienne transforme sa robe à l’effigie de ses héroïnes.

Une bonne dose d’histoire, la pétillance d’une comédienne à l’énergie communicative, une rasade d’humour saupoudrée de rebondissements et d’anecdotes instructives composent un cocktail parfait pour susciter émotion et réflexion, loin de tout esprit moralisateur. On en redemande !