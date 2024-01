La sérialité à l’écran, Comprendre les séries cinématographiques et télévisuelles anglophones – Anne Crémieux, Arianne Hudelet - chronique livre

Résumé : « La sérialité à l’écran, Comprendre les séries cinématographiques et télévisuelles anglophones » analyse le phénomène des séries en prenant plusieurs exemples pour faire ressortir des évolutions de l’histoire du cinéma et de la télé anglo-saxonnes.

Critique : Voici un livre débordant d’analyses vraiment intéressantes sur le thème des séries. Il nous rappelle déjà que la série a bien démarré au cinéma et non à la télévision, avec notamment plusieurs exemples francophones ou américains. Le premier essai revient sur les modes de production de ces anciennes séries et aussi sur leur réception par le public. Car ce dernier n’est pas oublié. En effet, le rapport du spectateur à la série est pris en compte dans plusieurs articles. Son rôle, sa place, voire ses actions pour promouvoir les épisodes sont étudiés.

En fait, cet ouvrage suit quatre axes d’approches, composant ses quatre parties : La sérialité, hier et aujourd’hui, puis les stratégies narratives, suivi de corps d’acteur et passage du temps pour finir avec le genre à l’épreuve de la forme sérielle.

Chaque partie est composée de trois essais d’auteurs différents.

On passe du cinéma à la télévision mais aussi du documentaire à la fiction ou encore des adaptations aux œuvres originales. Bien sûr, différents genres de série sont parcourus et décortiqués au travers d’exemples : le développement international d’un modèle local avec la série nordique Lilyhammer, l’horreur développée sur l’épisodique avec Hannibal ou encore la comédie musicale avec Crazy Ex-girlfriend.

Les évolutions sont expliquées et l’article qui pointe le développement des tueurs en série dans la narration sérielle fait ressortir des approches originales. Si toutes ces histoires deviennent de plus en plus dures, comme si parfois la violence était signe d’une qualité supérieure, il ressort que la morale n’est pas pour autant absente de ce milieu. Dans l’essai sur les adolescents, on découvre que pour des séries comme Breaking Bad ou Homeland, où l’on s’écarte facilement, voire fatalement du droit chemin, ce sont les adolescents qui ramènent les personnages principaux à la raison, qui adoptent un rôle de boussole morale.

La présence des jeunes amène aussi à la question de la gestion du corps, celui du personnage et son évolution dans la narration, mais aussi celui des comédiens et des comédiennes et leur changement physique par rapport à cette narration.

De l’autre côté de la pyramide des âges, sont aussi traités le vieillissement, notamment pour les stars des films d’action à déclinaison longue, comme Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger ou Bruce Willis.

L’approche autant cinématographique que télévisée fait vraiment partie de l’originalité de ce recueil qu’il serait dommage de ne pas découvrir.