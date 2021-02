Le Baron - Jean-Luc Masbou - la chronique BD

Résumé : A l’occasion d’une énième partie de chasse sur ses terres du Weserbergland, le baron de Münchhausen voit revenir à sa mémoire ses folles aventures et mensonges invétérés lorsqu’un bouquiniste ambulant vient proposer au village le livre de Raspe, consacré ses frasques. Un à un, les notables du village tentent d’amadouer le baron pour le forcer à venir raconter à nouveau ses rocambolesques péripéties…

Classique de la littérature romanesque allemande et mercenaire passé malgré lui à la postérité, notamment dans le domaine médical, Karl Friedrich Hieronymus est un personnage incontournable, et l’on ne peut que s’extasier devant cette adaptation, aussi drôle qu’elle est respectueuse de son original.

Jean-Luc Masbou propose de fait un album qui conserve cet état d’esprit d’héroïsme mythomane, jonglant avec les narrateurs, les époques et le public pour empêcher un récit trop chronologique. Attachant, le héros voit son éclat rayonner encore davantage après ses mensonges, porté par la plume de l’auteur, que l’on sent viscéralement relié à son personnage. Inutile de relire sa saga De Cape et de Crocs pour se dire qu’elle a dû être influencée par cette fantaisie et cette bravoure de capitaine de cavalerie renégat. Prélude ou joli épilogue de l’un ou de l’autre, Le Baron connecte par sa fougue et son humour la série et ce one shot.

Jean-Luc Masbou / Delcourt

Le souffle du Baron continue donc d’être porteur pour la littérature, les gravures ayant laissé la place aux planches. Masbou livre ici un album richement coloré, à la hauteur des fabulations hautes en couleur du protagoniste. Roses, violets, bleu canard et vert forêt dégringolent sur les pages, donnant à voir une Allemagne riante et des campagnes débordantes de vie. Même la taverne a l’air d’être un lieu convivial et sympathique, le notaire pouvant se vanter d’être débonnaire et jovial. Lorsque la guerre débarque, elle ressemble à celle d’un Candide de Voltaire, et c’est tout un siècle, celui des Lumières qui rejaillit au final en bulles condensées et cases soignées.

Jean-Luc Masbou / Delcourt

Les fanfaronnades du baron n’auraient pu rêver plus bel écrin que cet album : il se dégage une noblesse comique qui avait déjà fait le charme de la BD De Cape et de Crocs, et qui continue donc d’enchanter toute la littérature.