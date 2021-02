Le Baron Perché – Claire Martin - chronique BD

Résumé : Le Baron Perché nous plonge au dix-huitième siècle, celui de Voltaire, de la révolution française et de l’Encyclopédie de D’Alembert et Diderot. Là, au grand dam de sa famille, un jeune enfant a décidé de vivre dans les arbres. Une décision qui va changer le cours de sa vie...

Critique : Ce récit touchante nous fait parcourir une vie. La vie d’un enfant qui a juré de ne plus jamais toucher le sol. Il vivra dans les arbres. Là, il apprendra bien plus que ce que l’on pourrait penser. Mais comment gérer l’amour, la famille, la vie sur une branche ? Come va apprendre tout cela, parfois à ses dépens. Il n’est certes pas parfait, mais il demeure attachant. Ce garçon grandit quasiment seul, avec l’aide de son frère et de quelques rencontres qui vont changer son existence. Et dans la limite de la forêt, Come va voyager. Et ce curieux personnage qui pourrait finir en ermite, isolé de tous, devient finalement intégré dans un village, où on l’accepte malgré sa différence.

Claire Martin / Jungle

Ce récit initiatique, ce conte émouvant, porte cette marque d’étrange que l’on retrouve dans les livres de Calvino. Le romancier Italien a livré au court de sa carrière plusieurs histoires dans des styles bien différents. Le Baron perché donne forcément envie de lire le roman. Cette BD condense bien sûr l’action, mais elle offre un voyage inattendu, une galerie de personnages émouvants, qui passent parfois le temps de quelques pages et qui pourtant restent en nous à la fin de l’histoire.

Ce Baron qui vit au-dessus du monde n’en prend pas pour autant la grosse tête. Se rendant utile à la société, tout en s’opposant à certains de ses (dys)fonctionnements, le protagoniste traverse une époque chargée en événements affolants. Cet individu reste tout de même buté. Le récit nous parle de liberté, mais aussi du prix à payer pour cette liberté. Les serments prêtés trop vite peuvent coûter parfois cher à tenir et Come va s’en rendre compte plusieurs fois. A moins qu’il ne faille voir là simplement l’impossibilité de trouver l’amour sans faire de concessions ?

Les dessins de Claire Martin éclairent ce récit où Come grandit de page en page, sous nos yeux, et on retrouve pourtant l’âme du héros à ces différents âges. Le dessin stylisé offre une énorme place aux couleurs. Renforçant la souplesse et la rondeur du trait, elles apportent vie et variété au récit. Ces arbres aux troncs épais, ou frêles et noueux, reflétant des bleus sombres, ces feuillages mêlant différentes teintes de vert... La composition des pages offre parfois de belles surprises au milieu d’un cadrage travaillé, souple et équilibré. Des planches où les cases se répandent, sur un dessin pleine page, donne l’impression du temps qui passe au rythme des événements. La BD se termine sur un cahier graphique où l’on découvre les esquisses et premiers travaux de l’auteure autour de ses personnages.

Le Baron Perché est une belle adaptation, un conte en BD à découvrir avec plaisir, regorgeant d’êtres différents, aux caractères forts, nous rappelant aussi parfois l’intolérance de notre société. Une histoire simple, porteuse d’un message de paix.