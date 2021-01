Le canard à l’orange - la critique du film + le test DVD

Résumé : Heureux dans la vie, le publiciste Livio découvre que sa femme le trompe. Loin de se démonter, il invite les deux amants en week-end et s’attache ensuite à ridiculiser le bellâtre qui pensait lui prendre sa bien-aimée.

Critique : Peu connu en France, Luciano Salce a surtout réalisé des comédies, comme ce Canard à l’orange, inspiré d’une pièce que Jean Poiret et Michel Roux firent triompher chez nous. Pièce très drôle, rythmée, elle joue des codes du boulevard en un spectacle trépidant, mais, il faut le dire, pas très original, et qui dépend donc beaucoup de l’abattage des acteurs. Autant le dire tout de suite, entre Ugo Tognazzi et Monica Vitti, on est dans le plaisir constant. Mais alors que lui, à rebours de nombre de ses interprétations, est tout en retenue, elle, loin de ses performances chez Antonioni, cabotine, furie grimaçante à la limite du jeu névrotique.

En couple raffiné et moderne, Livio et Lisa mènent une vie libre et fortement teintée d’intellectualisme. Mais quand Lisa tombe amoureuse d’un beau Français, son mari met en place un stratagème, le temps d’un week-end, pour la reconquérir ; on parlerait volontiers d’une comédie de remariage, qui repose sur l’idée qu’un mariage ne peut pas véritablement être dissous, malgré les tentations charnelles. Ici le couple a notre sympathie pour au moins trois raisons : parce qu’ils sont connus, évidemment, mais aussi parce qu’ils sont drôles et fins ; et enfin, ce qui ajoute à l’humour de l’ensemble, parce que les amants sont deux abrutis à la plastique avantageuse. Si l’on était chagrin, on verrait dans le film comme dans la pièce une idéologie conservatrice assez désagréable. Et pourtant, de temps en temps, quelques échappées curieuses nous mènent ailleurs : le mépris du publicitaire, les informations catastrophiques à chaque fois que télévision ou radio sont allumées, mais surtout des séquences fantasmées et violentes qui semblent mettre à distance le spectacle hilarant, comme une adresse, un clin d’œil, une manière de montrer que le réalisateur n’est pas dupe.

N’allons pas trop loin, le film demeure un divertissement efficace, dont le rythme soutenu ne peut laisser de marbre. On n’en dira pas autant de la mise en scène, assez plate et au mieux fonctionnelle. Salce échoue à dépasser l’illustratif avec parfois des cadrages hasardeux. N’empêche : on rit constamment, au gré de dialogues et de situations très amusants. Et la dernière séquence, malicieuse, laisse entendre que tout pourrait recommencer.

Les suppléments :

Les bandes-annonces de la collection sont un peu longues (15mn) ; en revanche, l’entretien avec Stéphane Roux qui propose un flot d’informations sur le metteur en scène comme sur les principaux acteurs (avec une préférence marquée pour Barbara Bouchet), lui, paraît bien court (10mn).

L’image :

Pas terrible : des taches, des parasites, des couleurs fades et parfois instables, une définition variable mais souvent médiocre. Rien de rédhibitoire, mais notre regard est habitué à plus de finesse.

Le son :

Les dialogues sont exagérément avantagés, avec quelques sifflements désagréables ; de rares distorsions musicales.