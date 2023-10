Le chat du kimono T.4 : le goût du Japon – Nancy Peña – la chronique BD

Résumé : Alice Barnes, fille d’un riche négociant et dépositaire d’un kimono magique orné de chats plutôt indépendants, s’embarque pour le Japon, à la recherche des origines de ce vêtement exceptionnel. Là-bas, elle découvre l’existence d’autres kimonos magiques. Bien décidée à s’en emparer, et assistée par un ancien capitaine de marine amant de sa mère, la jeune femme fait route vers le mystérieux « monde à l’envers ». Mais de tels objets ont un prix… En parallèle, Victor Neuville suit la jeune femme, à la suite du chat qui s’est enfui du kimono.

Critique :Dans le dernier volet de sa série devenue culte, Nancy Peña nous embarque dans les traces de pattes de son félin roublard, dans le Japon de l’ère Meiji, auquel s’accorde parfaitement son univers poétique foisonnant, surréaliste et raffiné. L’autrice dépeint au passage une société japonaise tiraillée entre traditions, mythes ancestraux et modernité occidentale qu’elle découvre. Elle y enchevêtre avec brio les trames des différents personnages, tous attachants, qu’on retrouve avec plaisir (et impatience), pour tisser à ce conte cruel et beau un ultime chapitre, mêlant drame et onirisme.

Nancy Peña / La Boîte à bulles

Vingt ans exactement après son premier album chez la Boite à Bulles, Nancy Peña clôt enfin sa série poétique et prenante. Son trait fin et fluide, l’absence total de contour des cases, son style coloré, qui ose les grands aplats noirs, illuminés de blanc, et rehaussés de rouge lors des moments oniriques ou fantastiques, offrent un contraste subtil et parfaitement maîtrisé, qui s’inspire autant des estampes japonaises que de la gravure victorienne. Un mariage d’une rare qualité, pour un résultat parfaitement équilibré.

Nancy Peña / La Boîte à bulles

La publication de ce quatrième volume est l’occasion de relire les 3 précédents tomes : Le Chat du kimono, Tea Party et It’s not a piece of cake.