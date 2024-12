Le culte de l’auteur, les dérives du cinéma français – Geneviève Sellier - chronique livre

Résumé : « Le culte de l’auteur, les dérives du cinéma français » se penche sur les problèmes qui frappent le septième art dans notre pays. Partant de Hollywood pour arriver au cinéma français et à ses deux grandes tendances, les films commerciaux et ceux d’art et d’essai ou « d’auteur », l’analyse dévoile une vision du monde centrée sur l’homme qui influence le système de financement, les modes de production, le statut d’auteur et même la critique.

Critique : Ce livre montre les origines des différents abus ayant eu lieu dans le cinéma français. Harcèlement, agressions sexuelles, viols : autant de crimes devant être punis par la loi. Geneviève Sellier revient sur une partie de ces dossiers qui ont pu éclater au grand jour grâce au mouvement #MeToo. Mais elle ne se contente pas d’énumérer les faits. Elle creuse également le fonctionnement du système et s’interroge sur les causes qui ont mené à ces abus dramatiques. À côté de ces dernières, elle montre également une autre forme de rejet, plus souterrain, dû à un fonctionnement systémique instauré depuis des décennies, celui du cinéma d’auteur. Ce dernier ne laisse pas ou peu de place aux femmes derrière la caméra, et lui donne devant l’objectif des rôles relevant le plus souvent du fantasme incarné que de personnages construits.

Pour son analyse, Geneviève Sellier s’appuie sur des exemples concrets. Elle raconte les faits qui ont pu se passer pendant les tournages, d’après témoignages. Elle décortique également les scénarios pour montrer quelle place est donnée à la femme dans différentes films.

L’autrice utilise aussi des chiffres et des statistiques afin d’étayer encore plus sa démonstration.

C’est tout un édifice que Geneviève Sellier s’attache à démonter et dénoncer dans ce livre.

Il ne s’agit pas de ne parler que des réalisateurs, des actrices, des scénarios. Elle remonte le fil jusqu’au fonctionnement des modes de financement, comme les aides du CNC. Elle examine le regard de la critique qui ne voit pas le problème car elle accepte les nombreuses errances du film d’auteur en les justifiant derrière la liberté artistique d’un réalisateur.

C’est pour nous l’occasion de prendre du recul sur un système qui ne peut plus fonctionner tel quel.

Le culte de l’auteur, les dérives du cinéma français offre une autre vision du cinéma français, décortiquée à différents niveaux et nous permet de mieux comprendre ses travers.