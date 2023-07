Mission : Impossible – Dead Reckoning Partie 1 - Christopher McQuarrie - critique

Résumé : Ethan Hunt et son équipe de l’IMF se lancent dans leur mission la plus périlleuse à ce jour : traquer une effroyable nouvelle arme avant que celle-ci ne tombe entre de mauvaises mains et menace l’humanité entière. Le contrôle du futur et le destin du monde sont en jeu. Alors que les forces obscures de son passé ressurgissent, Ethan s’engage dans une course mortelle autour du globe. Confronté à un puissant et énigmatique ennemi, Ethan réalise que rien ne peut se placer au-dessus de sa mission - pas même la vie de ceux qu’il aime.

Critique : L’ennemi que doit affronter la plus célèbre des agents doubles est apparemment international, d’autant qu’il est convoité par toutes les puissances du monde. En l’occurrence, ce mal sournois, formidablement intelligent, qui est capable même de prévoir ce qui doit survenir, est en fait un monstre virtuel, que le commun des mortels pourrait appeler Intelligence Artificielle. Bien sûr, comme toutes formes de technologie supérieure, le monstre ne peut pas se priver d’êtres humains qui ont pour dénominateurs communs la convoitise, la soif d’argent et l’orgueil. En tous les cas, si prophétique soit Mission : Impossible – Dead Reckoning Partie 1, cela ne fait pas montre d’un quelconque optimisme quant au triste état de l’humanité, surtout quand il se situe au plus haut niveau des sphères de pouvoir.

|Copyright Paramount Pictures

Quel film ! C’est à peu près le seul qualificatif de cet énième épisode de la franchise à succès. Dès les premières séquences qui ouvrent le bal, on attend les fameuses notes musicales présentes déjà dans la série télévisée, et on se laisse emporter dans un flot d’aventure où la comédie, les sueurs froides forment un savoureux mélange. On ne gâchera pas notre plaisir avec les paysages superbes qui composent le film, à commencer par les glaciers impressionnants qui démarrent le récit, en passant par le succulente ville de Venise. Une longue partie se déroule dans un train lancé à grande vitesse, qui fait penser à des succès passés comme Snowpiercer en 2013, Le Derniers train pour Busan en 2016, ou le récent Crime de l’Orient-Express offrant dans les espaces exigus une occasion supplémentaire de se faire un sang d’encre.

Copyright Paramount Pictures

Mission : Impossible – Dead Reckoning Partie 1 fonctionne si bien qu’on se demande comment l’inépuisable Tom Cruise parvient à tenir le rythme. Évidemment, on fait confiance au talent des maquilleurs, des étalonneurs et des projectionnistes qui permettent au visage de Tom de paraître vingt années de moins. Mais manifestement, les entraînements sportifs du comédien, naturellement facilités par les effets spéciaux, lui permettent de tenir en haleine son spectateur pendant près de 2 heures 40. On ne s’ennuie pas un seul instant, grâce notamment à un scénario qui privilégie l’action à d’interminables dialogues. Même si, finalement, on ne comprend pas tout quand le générique de fin apparaît sur l’écran, on a déjà hâte de voir comment l’infatigable Ethan va parvenir à ses fins.

Copyright Paramount Pictures

On l’aura compris, Mission : Impossible – Dead Reckoning Partie 1 est promis à un succès de salles évident. Tout est réuni pour séduire toutes les générations de spectateurs : le charme inouï et inébranlable des comédiens, le rythme, le ton enlevé, et une écriture du scénario tout juste parfaite pour ne pas nuire à la compréhension et au dynamisme du récit.