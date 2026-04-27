Le dernier cerisier - Raphaël Somal - critique

Résumé : Dans un Paris traversé par les tensions politiques, LE DERNIER CERISIER mêle les trajectoires de deux frères que tout oppose. Autour d’eux gravite une galerie de personnages contrastés, dont une jeune femme éprise de justice. Du cabinet d’avocats dirigé par un député alcoolisé aux salles d’audience, des réseaux sociaux aux débats politiques, les personnages se questionnent sur le rachat la paternité et la quête de soi. Sous le signe du cerisier en fleurs, chacun devra affronter sa vérité.

Critique : Après Le crépuscule des cadres, À un cheveu près et Les livres vagabonds, Raphaël Somal continue de dresser le portrait tendre et joyeux de ses contemporains, pris au piège de leurs ambitions délétères et de leur soif de respectabilité, tout en conservant son style concis et direct, juste aiguisé pour pénétrer sans abîmer les âmes de ces êtres imparfaits auxquels il nous attache.

Julien est un être falot, martyrisé par son frère durant son enfance, mené par le bout du nez par son épouse, peu considéré par sa belle-famille qui n’a même pas pris la peine de lui attribuer le rond de serviette absolument nécessaire pour être considéré membre à part entière. Sans doute attiré par la prestance et les avantages inhérents à cette profession, il est devenu avocat, même si les plaidoiries lui provoquent nausées et crampes d’estomac. Mais aujourd’hui, il relève la tête. En effet, ce même frère, influenceur sportif réputé, a besoin de ses services après s’être fourvoyé dans une mauvaise affaire. Ces deux-là n’ont rien en commun, si ce n’est de connaître une paternité contrariée. La femme de Julien vient de lui apprendre qu’elle était enceinte et il n’est pas encore sûr de considérer cette annonce comme une bonne nouvelle. Simon a longtemps refusé de s’intéresser à sa fille, qu’il n’avait pas désirée, mais désormais il n’en finit plus de saluer sa vivacité. À travers le destin de ces deux hommes se dessine la truculence du paysage politique de notre pays. Car ici, il n’est jamais question de jugement, mais bien plutôt d’une prise de recul nécessaire pour s’amuser de cette farce politico-sociale nouée autour de l’influent député Dupré-Latour. Celui-ci, employeur de Julien, est devenu avocat sans passer par le barreau, juste grâce à son mandat électoral. Entre mépris et échanges de faveurs, la collusion entre un réalisateur accusé d’agressions sexuelles ou de plagiat — on ne sait plus au juste — et le monde politique constitue d’emblée un morceau de choix. Puis, se dévoilant vite aussi rusé que démagogue, notre représentant de l’État ne tarde pas à afficher sa velléité à vendre son âme au plus offrant, y compris à Dylan Morelli, leader du parti Alliance Patriotique, ce parti que l’on n’a jamais essayé. Mais il ne manque pas de se monter aimable avec ses interlocuteurs et circonspect avec son fils, soutien de France-Rebelle, dont le chef n’est autre que le tonitruant Jean-Marc Maréchon, afin de maintenir la quiétude des repas familiaux. Déjeuners dominicaux qui, ici ou ailleurs, se font, entre satire et fine restitution, le réceptacle de tous les clichés et poncifs autour de l’immigration, de l’irrespect, de l’insécurité et de tous ces fantasmes véhiculés à tort et à travers. Jusqu’à la discrimination arbitraire la plus perfide à l’encontre d’un érudit sénégalais, dont une veuve, mère de famille, a eu l’audace de s’amouracher. Et puis, grâce à Lena décidant de régler ses comptes avec les plus puissants qui pensent que tout s’achète, voilà que le récit prend une tournure pédagogique avec le rappel du danger de la tentation de la vengeance personnelle né du sentiment de frustration, face à un État qui peut paraître laxiste. Même l’indignation face à une injustice ne peut légitimer que chacun applique son propre code moral, au risque de bafouer un État de droit au profit de l’anarchie. À l’heure où le peuple se croit souvent autorisé à se substituer à la justice républicaine, cette parenthèse judicieusement amenée a toute sa place.

Avec cette galerie de personnages immédiatement identifiables s’affirme toute la complexité de la nature humaine. À l’image de la cerise, à laquelle le titre fait référence, ce fruit composé d’un noyau dur et d’une chair tendre se fait le miroir de la dualité inhérente à toute existence. Pourtant, couper le dernier cerisier malade, comme le préconisent les dernières lignes du livre, pour le remplacer par un prunus, permettra t-il l’amélioration de l’espèce humaine ? Sans doute pas. Et finalement tant mieux. Car ainsi plane l’espoir que notre auteur, féru d’observation de bipèdes contemporains, nous régale bientôt d’un nouvel ouvrage, habilement dosé entre légèreté et réflexion.