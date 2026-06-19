No Devil T.1 - Senchiro - la chronique Manga

Le 19 juin 2026
Un riff qui démarre très fort !
Résumé : En se rendant à une audition, Lucie s’était préparée au pire. Mais pas à se faire renverser, à casser sa guitare et surtout à découvrir qu’elle était elle-même une Diable. Sa rencontre avec Léo annonce de grands bouleversements dans sa vie de façon plus ou moins chaotique !
Critique : Ce manga nous parle de Diables et de musique, ces deux informations nous sautent aux yeux dès que l’on ouvre ce manga. Sur le rabat de la couverture, un QR Code permet d’accéder aux musiques qui peuvent nous accompagner lors de notre lecture. Nous avons eu la joie de recevoir un vinyle de la part de Kana et l’écoute de ces morceaux nous a beaucoup plu.
À Paris, Lucie rêve d’intégrer un conservatoire de musique mais, en se rendant à son audition, tout tourne mal ! Son réveil ne sonne pas, son bus ne passe pas, elle manque de tomber avec ses patins à roulettes et finit par tomber, littéralement d’ailleurs, sur un chasseur masqué et un diable ! Car, dans ce monde très semblable au notre, il existe des démons aux pouvoirs variés et aux pulsions destructrices dont la présence est régulée par des agences comme "No Devil", celle dont fait parti Léo, le jeune chasseur en question de 18-19 ans, tout comme Lucie.
© Senchiro, 2026, Kana
Ayant cassé sa guitare, la jeune femme loupe son audition et demande, ou plutôt exige, de Léo qu’il lui rembourse cette dernière mais devant son refus elle décide de rendre une petite visite à son agence pour le dénoncer. En voulant l’arrêter, il ôte son masque et lui dévoile son identité ce qui n’est pas du goût de son boss, mais alors pas du tout ! Se sentant coupable d’avoir nuit à Léo, Lucie va faire ce qui s’apparente à une crise d’angoisse avant de se transformer en diablesse !
© Senchiro, 2026, Kana
Dans ce premier tome, les pages défilent, les dynamiques entre les personnages se dessinent mais il s’agit véritablement d’un tome introductif. Senchiro prend son temps, malgré le rythme du récit et la vivacité de son trait, pour nous présenter ses protagonistes sans en livrer trop. Et c’est pour cela que nous finissons ce premier tome avec un tout petit peu de frustration car nous aurions aimé que le récit avance un peu plus. Mais ce sentiment est contrebalancé par le plaisir que nous avons pris à découvrir cet univers et l’humour de Senchiro.
224 pages - 8,10 €
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Galerie photos
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