Le Détour - Alexis Weinberg - critique du livre

Résumé : Ce roman, c’est l’histoire d’un homme ou plutôt d’un couple qui, de prime abord, semble être sur le déclin. Ce couple, le lecteur le découvre à travers le prisme d’un homme dont on ne sait rien si ce n’est son métier. Un matin, alors qu’il partait prendre le train comme tous les jours pour réaliser ses enquêtes, une lettre l’attend sur la table de la cuisine. Une lettre énigmatique à laquelle le narrateur n’a de cesse de revenir et de s’accrocher comme à une bouée de sauvetage. Cette lettre, c’est elle qui lui a écrite, et sa réponse, c’est ce roman.

Critique : Avec Le Détour, qui est son premier roman, Alexis Weinberg fait le choix difficile d’aborder les rapports intimes que sont ceux du couple, à travers une écriture à la première personne qui ajoute à son récit une dimension encore plus intense et subtile. Le lecteur se retrouve immergé dans la vie quotidienne de cet homme puis, petit à petit, dans des moments plus antérieurs de son parcours. A cet effet, très vite, l’auteur fait le choix d’alterner présent et passé, afin de donner corps à son personnage.

De la même façon, pour répondre à la question de sa compagne posée dans la lettre, le narrateur opère des détours dans sa vie, comme s’il voulait retarder l’échéance. Ainsi, une simple rencontre avec une jeune femme qu’il est venu interroger dans le cadre de son travail, devient le point de départ d’une digression sur sa jeunesse et son rapport avec les femmes.

C’est comme si le narrateur voulait se remémorer d’où il venait, afin de mieux savoir quel chemin prendre dans sa vie. Or, cette direction est fondamentale pour répondre à la lettre que lui a laissée son épouse.

En effet, progressivement, le lecteur comprend que l’écrit de sa compagne n’est pas anodin et qu’il cache au contraire une très lourde annonce. Au fil du récit, bon nombre de conjectures viennent se former dans l’esprit du lecteur curieux, qui prendra plaisir à analyser toutes les réflexions, en quête d’indices susceptibles de fournir des indications sur la nature de cette énigmatique lettre.

En définitif, avec ce texte, Alexis Weiberg réalise un pari audacieux - et qui fonctionne - en fondant toute son intrigue sur ce message épistolaire dont la révélation permet d’éclairer l’ensemble de l’intrigue sous un jour nouveau.

Le Détour est un roman rare qu’on a du mal à quitter tant il est facile de s’identifier à ce narrateur confus, à la fois dans sa vie professionnelle et sa vie sentimentale, et qui ne cesse de se raccrocher à son passé pour trouver une forme de logique à son existence.