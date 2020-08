Second Summer Never See You Again – Hirotaka Akagi, Motomi Minamoto - chronique BD

Résumé : Motomi Minamoto dessine l’adaptation de ce light novel Japonais sur un scénario de Hirotaka Akagi. Booota a effectué le character design des personnages.

Cette histoire démarre donc comme une aventure de lycée et de groupe de rocks, avec bien sûr un fond de romance ! Mais elle va basculer dans un autre genre, le fantastique. Satoshi va avoir une chance de réparer une erreur passée en se retrouvant soudainement un an en arrière, à l’époque de sa rencontre avec Rin.

Des personnages attachants, qu’il s’agisse de Satoshi et Rin, les deux protagonistes de cette histoire, tout autant que Himeko, Rokuro, les autres membres du groupe ou encore Eiko, la déléguée de classe, qui vont croiser leur route et être changés à jamais. Mais au-delà de la musique, de la romance, du fantastique, il y a aussi une comédie rondement menée.

L’auteur arrive à mélanger tous ces genres dans un cocktail réussi. On se prend à rire, puis à être ému par les épreuves et les déboires que traverse Satoshi, et surtout par l’énergie communicative de Rin.

Cerise sur le gâteau, il ne s’agit pas d’une série au long cours, puisque tout sera résolu en deux tomes. Deux tomes intenses où l’on a parfois l’impression que toute une vie défile. Et même plusieurs vies. Derrière Satoshi, qui cherche à réparer le mal qu’il a fait, on se prend à lui crier « Dis-lui ! » ou alors « Mais tais-toi ! ». Ce qui est bien la preuve que l’histoire vous a conquis.

Hirotaka Akagi, Motomi Minamoto / Doki Doki

Les dessins de Minamoto Motomi sont dans la pure veine du manga. Personnages typiques, noir et blanc, jeu sur les shibi, ces versions réduites des personnages qui s’agitent dans tous les sens, décors réalistes et une belle sobriété de la mise en scène qui reste au service de l’histoire et des protagonistes. On a évoqué les personnes les plus présents dans cette histoire, mais même ceux qui ne font que de brèves apparitions marqueront vos mémoires.

Second Summer Never See You Again est un Seinen réussi. Un récit qui fait mouche, autant dans le rire que dans les larmes, une galerie de personnages attachants et un mélange des genres savamment dosé. Et le tout servi en deux tomes à la sortie simultanée. Que demander de plus ?