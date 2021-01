Résumé : Max est traiteur depuis trente ans. Des fêtes il en a organisé des centaines, il est même un peu au bout du parcours. Aujourd’hui c’est un sublime mariage dans un château du XVIIème siècle, un de plus, celui de Pierre et Héléna. Comme d’habitude, Max a tout coordonné : il a recruté sa brigade de serveurs, cuisiniers, plongeurs, il a conseillé un photographe, réservé l’orchestre, arrangé la décoration florale, bref tous les ingrédients sont réunis pour que cette fête soit réussie... Mais la loi des séries va venir bouleverser un planning sur le fil où chaque moment de bonheur et d’émotion risque de se transformer en désastre ou en chaos. Des préparatifs jusqu’à l’aube, nous allons vivre les coulisses de cette soirée à travers le regard de ceux qui travaillent et qui devront compter sur leur unique qualité commune : le sens de la fête.

Critique : Souvenez-vous, c’était en 2011 : le film Intouchables, proposé par le duo de réalisateurs français formé par Olivier Nakache et Éric Toledano, venait balayer la morosité ambiante et apporter des couleurs au paysage cinématographique qui, en matière de réussites, comporte souvent davantage de drames que de comédies. Plus de dix-neuf millions d’entrées plus tard et des bureaux des pleurs qui ont fait salle comble, le public a bien du mal à citer une comédie qui a fait date et qui lui a permis, comme en 2011, de retrouver le sens de la fête.

C’était sans compter sur les réalisateurs de Nos jours heureux, Tellement proches, et évidemment du désormais classique avec François Cluzet, qui a permis à Omar Sy de remporter le César du meilleur acteur et de lancer sa carrière internationale.

C’est à la suite des terribles attentats qui ont endeuillé la France en 2015 que le duo de cinéastes a décidé de se lancer dans un nouveau projet et de proposer un film festif mais réaliste, à l’image de leur cinéma. Une œuvre énergique destinée à la détente des spectateurs sans pour autant oublier la réalité ; un cocktail de bienveillance, d’humour et d’ironie.

S’il y a bien une chose que le succès de Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu ? en 2014 a montré, c’est que les mariages inspirent toujours les cinéastes. Quel meilleur événement pour planter des caméras, tant les noces ressemblent à des pièces de théâtre, avec ses personnages (mariés, témoins, animateurs, invités…), ses costumes et le (jeu de) rôle que chacun doit tenir en cette journée si extraordinaire ? Tout le génie de ce nouveau long-métrage est là : s’intéresser aux coulisses, en suivant ces personnes pour qui une journée si spéciale pour les uns est une journée de travail ordinaire. Entre les imprévus et la pression que subissent forcément les serveurs, pendant que les invités s’amusent, tous les ingrédients sont réunis pour nourrir une comédie efficace dont le rythme ne se relâche jamais. Avec le talent visuel des auteurs de Samba, qui sont aussi d’excellents techniciens, les mouvements de caméra offrent une mise en scène dynamique qui s’insinue dans les coulisses, avec la brigade que Jean-Pierre Bacri tente de diriger au mieux jusqu’à la fête, à l’assemblée des naïfs convives qui ne se doutent pas un seul instant de l’effervescence qui règne en cuisine. Un décalage qui apporte des situations croustillantes et forcément truculentes.

Les deux mondes parallèles au cœur du mariage sont explorés avec toute l’humanité d’auteurs qui ne jugent jamais les personnages auxquels le public peut s’identifier. Leur regard est d’une grande douceur. En mettant en lumière des personnes de l’ombre, ils touchent à la vérité de chacun, mais en la filtrant à grand renfort de musiques, de rires et de surprises. C’est ce cinéma de l’affect, qui touche et bouleverse avec tellement de naturel, et qui fait tout le sel du divertissement qui cache ses intentions réalistes derrière l’humour.

Le rire donc, la musique aussi, permettent à la caméra de monter en puissance et à la mise en scène d’aller en crescendo, jusqu’à l’apothéose. La musique, composée par Avishai Cohen, rythme chaque mouvement de la brigade. Le jazz, entre percussions, contrebasses et pianos, est la touche supplémentaire à la communion entre les coulisses et la fête, les serveurs et les mariés, le film et son public.

Ce divertissement, servi sur un plateau par un casting quatre étoiles, s’appuie sur des acteurs au meilleur de leur forme, Bacri en particulier, mais aussi Gilles Lellouche, épatant en Patrick Sébastien ; ou Jean-Paul Rouve, très à l’aise, qui retrouve les deux réalisateurs qui l’avaient dirigé avec succès dans Nos jours heureux.

Il serait vraiment dommage de refuser d’entrer dans la noce. Si le film n’est pas aussi magique que l’indétrônable Intouchables, il apportera sans nul doute la dose de sourires qu’il manque à un paysage cinématographique bien avare en comédies réussies. Quand on nous offre enfin l’occasion de retrouver le sens de la fête, on ne peut que dire oui. Et, cerise sur la pièce montée, on ne le regrettera pas.