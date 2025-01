Le dictionnaire du sang - Jean-François Schved - critique

Résumé : Le sang, ce fluide vital et mystérieux, se dévoile sous toutes ses facettes dans Le Dictionnaire du sang de Jean-François Schved. Entre science, histoire et culture, cet ouvrage original explore avec érudition et sensibilité l’univers fascinant du sang : de ses avancées médicales aux récits mythologiques, des symboles littéraires aux images cinématographiques. Accessible à tous, ce dictionnaire atypique mêle anecdotes captivantes et savoirs enrichissants, révélant le sang comme miroir de nos vies, de nos peurs et de nos aspirations.

Critique : Dans Le Dictionnaire du sang, publié aux éditions L’Harmattan, Jean-François Schved offre une œuvre remarquable et atypique qui transcende les frontières entre science, culture et imagination.

Contrairement à ce que son titre pourrait suggérer, Le Dictionnaire du sang n’est pas un ouvrage purement médical. Jean-François Schved, médecin et professeur émérite en hématologie, choisit une approche narrative pour explorer son sujet. Les articles alternent entre explications scientifiques détaillées – comme celles portant sur la composition complexe du sang ou les avancées en transfusion sanguine – et récits captivants mêlant histoire, art et littérature. Par exemple, le Dr. Schved nous transporte au XVIe siècle pour retracer les découvertes autour de la circulation sanguine, marquées par des progrès scientifiques audacieux et parfois des hérésies condamnées. D’autres articles révèlent des anecdotes étonnantes, telles que l’étude des gènes basques ou la symbolique de la couleur rouge au cinéma, où le sang devient tour à tour signal dramatique ou métaphore visuelle.

L’ouvrage excelle à mettre en lumière le rôle du sang dans les arts et la culture. Le Dr. Schved analyse des œuvres littéraires comme Les Fleurs du Mal de Baudelaire, où le sang devient une source d’inspiration poétique, et explore son utilisation au cinéma, des effusions stylisées de Psychose d’Alfred Hitchcock aux représentations baroques de Dracula de Coppola. Les expressions du langage courant, telles que "se faire un sang d’encre", sont également décortiquées pour dévoiler leurs origines historiques et culturelles. Malgré son érudition, l’écriture de Jean-François Schved reste accessible. Chaque article, court et structuré, invite à des pauses contemplatives, permettant au lecteur de savourer la diversité des thèmes abordés sans se sentir submergé par la technicité. Ainsi, même les non-initiés trouvent leur compte dans cette lecture enrichissante et plaisante.

Le Dictionnaire du sang n’est pas qu’un simple recueil de savoirs : c’est une invitation à réfléchir à l’omniprésence de ce fluide dans nos vies et dans notre imaginaire collectif. Jean-François Schved révèle avec talent comment le sang, à la croisée de la biologie et des mythes, demeure un miroir fascinant de l’humanité. Ce dictionnaire se lit autant comme une exploration scientifique que comme un voyage culturel et artistique. Une œuvre à la fois foisonnante et accessible, parfaite pour les curieux en quête de découvertes.