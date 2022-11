Le Festival franco-arabe en Seine-Saint-Denis du 18 novembre au 1er décembre 2022

Le mythique Trianon de Romainville accueillera une fois encore la 18e édition du Festival franco-arabe qui se prolongera dans les six autres équipements culturels de Noisy-le-Sec, les quatre salles de Cinéma d’Est ensemble et deux lieux emblématiques : l’Institut du monde arabe et le cinéma du Centre Pompidou.

Résumé : Rencontres et dialogues sont inscrits dans l’ADN du Festival du film franco-arabe qui convie les cinéastes originaires des pays arabes et ceux, français, qui ont une part importante de leur parcours et de leurs préoccupations liés à ces régions du monde, à échanger autour de leurs productions cinématographiques les plus récentes, loin des préjugés et des visions médiatiques stéréotypées.

News : Films courts ou longs, documentaires, fictions, façonnent les liens inébranlables entre la France et le monde arabe. 28 longs métrages - 26 fictions et 2 documentaires, dont 3 inédits, 17 avant-premières, 5 sorties récentes et 3 films de patrimoine - et une compétition de courts métrages à voir au cinéma Le Trianon, Romainville (93) et dans les salles partenaires, en présence d’une trentaine d’invités. Costa-Gavras demeure le parrain d’honneur du Festival du film franco-arabe, Erige Sehiri est la marraine de cette édition (La Voie normale, Sous les figues).

Farha, long métrage de fiction de la cinéaste jordanienne Darin J. Sallam, ouvrira cette nouvelle édition au cinéma le Trianon, en présence de Costa-Gavras, Erige Sehiri, de la réalisatrice Darin J. Sallam et du réalisateur Faisal Lattrache le vendredi 18 novembre à 19h30. Il sera précédé du court-métrage From the Mountain de Faisal Lattrache.

© Chimney Sweden, Laika Film & Television, TaleBox

Seront ensuite projetés toujours au Trianon :

Les oliviers de la résistance de James Blue le 19 novembre à 14h30 (rencontre avec le critique Pierre Gras) ;

La bataille d’Alger de Gillo Pontecorvo le 19 novembre à 17h (rencontre avec l’historien Alain Ruscio) ;

Sous les figues d’Erige Sehiri le 19 novembre à 20h30 (rencontre avec la réalisatrice) ;

La voie normale d’Erige Sehiri le 20 novembre à 11h30 et le 22 novembre à 16h30 ;

Divertimento de Marie-Castille Mention-Schaar le 20 novembre à 14h30 (rencontre avec la réalisatrice, suivie d’un concert donné par le Conservatoire de Romainville Nina Simone sous la direction de Jerôme Vanwynsberge) ;

Houria de Mounia Meddour le 20 novembre à 17h30 (rencontre avec la réalisatrice)

L’olivier sauvage de Kamel Azouz le 20 novembre à 20h30 (rencontre avec le réalisateur et Méziane Azaïche) ;

Askhal de Youssef Chebbi le 21 novembre à 18h (rencontre avec le réalisateur) ;

Les miens de Roschdy Zem le 21 novembre à 20h30 (précédé d’une présentation) ;

© Le Pacte

Harka de Lotfy Nathan le 22 novembre à 18h (rencontre avec le chef opérateur Maximilian Puttner) ;

Les harkis de Philippe Faucon le 22 novembre à 20h30 (rencontre avec le réalisateur) ;

Dounia et la princesse d’Alep de Maria Zarif et André Kadi les 23 et 26 novembre à 14h30 ainsi que le 20 novembre à 14h30 à l’Écran nomade de Bobigny ;

© Haut et Court

La conspiration du Caire de Tarik Saleh le 23 novembre à 18h ;

Youssef Salem a du succès de Baya Kasmi le 23 novembre à 20h30 (en présence de la réalisatrice) ;

Le jeudi 24 novembre à 18h sonnera l’ouverture de la compétition des courts métrages à laquelle le public est chaleureusement convié afin d’établir le prix du public.

Dirty, difficult, dangerous de Wissam Charaf le vendredi 24 novembre à 20h30 (rencontre avec les comédiens Clara Couturet et Ziad Jallah ;

Notre fleuve, notre ciel de Maysoon Pachachi le 25 novembre à 18h (rencontre avec la réalisatrice) ;

Le bleu du caftan de Maryam Touzani le 25 novembre à 21h (précédé d’une présentation) ;

Nos frangins de Rachid Bouchareb le 26 novembre à 16h30 (précédé d’une présentation) ;

© Le Pacte

Le 26 novembre à 18h30, le compositeur de musique de films Amine Bouhafa donnera une Masterclass.

Pour la France de Rachid Hami le 26 novembre à 20h30 (rencontre avec Ollivier Pourriol scénariste, écrivain et philosophe) ;

La dernière reine de Damien Ounouri et Adila Bendimerad le 27 novembre à 14h (rencontre avec les réalisateurs) ;

Grand Paris de Martin Jauvat le 27 novembre à 16h30 et le 29 novembre à 14h (rencontre avec le réalisateur).

le 27 novembre à 20h aura lieu La remise des prix du concours courts métrages au cours de laquelle seront attribués pour la meilleure fiction et le meilleur documentaire le prix du public déterminé grâce au vote de chaque spectateur, le prix du jury composé de Gaïa Saïd, comédienne, Illias El Faris, réalisatrice, et Amélie Depardon, chargée du développement salles et partenariat de l’Agence du court métrage ; et enfin le prix des lycéens attribué par les élèves du lycée Liberté de Romainville. L’événement se déroulera en présence d’Erige Sehiri, la marraine de l’édition 2022 et sera suivi d’une représentation musicale et dansée traditionnelle algérienne.

Fièvre méditerranéenne de Maha Haj le 29 novembre à 20h30 (rencontre avec le comédien Ashraf Farah) ;

Quelques autres projections seront proposées dans d’autres lieux :

Talking About Trees de Suhaib Gasmelbari le 25 novembre à 12h au centre Georges Pompidou (en présence du réalisateur) ;

© Météore Films

Goutte d’or de Clément Cogitore le 25 novembre à 20h30 au Ciné 104 Pantin (en présence de la monteuse Isabelle Manquillet) ;

Le thé au harem d’Archimède de Mehdi Charef le 27 novembre à 16h15 au Cin’Hoche à Bagnolet ;

Alam de Firas Khoury le 28 novembre à 20h à l’Institut du monde arabe (en présence du réalisateur) ;

Le gang des bois du temple de Rabah Ameur-Zamaïche le 28 novembre à 20h30 au Méliès à Montreuil (rencontre réalisateur) ;

Le spectacle de danse Oüm de Fouad Boussouf et de la Cie Massala clôturera le festival le 1er décembre à 20h30 au théâtre des Bergeries de Noisy-le-Sec.