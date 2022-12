Titanic - James Cameron - critique + test DVD

Résumé : 1912. Rose est une jeune fille pourrie gâtée, qui étouffe dans son carcan social et dont la main est promise à un richissime crétin arrogant. Jack est un artiste fauché comme les blés mais libre comme l’air. Tous deux se rencontrent par hasard sur le Titanic et, malgré leurs différences, vont s’aimer passionnément. A moins qu’un iceberg ne vienne contrecarrer les plans de ces tourtereaux lubriques...

Critique : Onze Oscars, six cents millions de dollars de recettes aux Etats-Unis, vingt millions d’entrées en France, une DiCapriomania, des parodies à foison : que reste-t-il aujourd’hui du phénomène Titanic d’antan ? Concrètement, un superbe coffret quatre disques censé honorer la grandeur de l’entreprise initiée par James Cameron. Culturellement en revanche, plus grand-chose. En 1998, par son gigantisme, ce film a provoqué un véritable raz-de-marée dans le cœur des midinettes comme dans celui des cinéphiles. Force est de constater aujourd’hui que Titanic est toujours un brillant spectacle à la narration parfaite offrant une débauche de sensations à des spectateurs souvent émerveillés (à moins d’avoir un cœur de pierre).

Transporté littéralement à bord de ce paquebot condamné, on se laisse aller à s’enthousiasmer, rire, frémir, pleurer pour cette idylle intelligemment contée. Rien de niais en effet dans cette histoire d’amour hors normes servie par un duo d’acteurs d’une rare justesse. Titanic est une jolie osmose entre la réalisation chirurgicale de Cameron, l’intensité de la tragédie qu’il met en scène, l’implication de ses comédiens à retranscrire l’horreur, et l’innovation des effets spéciaux à ce moment (la discrétion efficace du numérique). Comme il y a huit ans, la gent masculine se régale du naufrage de l’insubmersible, tandis que les filles se pâment devant la mèche folle de DiCaprio. Pourtant... En dépit de ces qualités toujours d’actualité (malgré quelques plans dépassés), Titanic n’est pas devenu la référence majeure cinématographique qu’il aurait pu (dû ?) être. Des sagas (Matrix, Le seigneur des anneaux, Harry Potter, Spiderman) à l’ambition aussi démesurée l’ont plus ou moins relégué au rang de vestige du passé oubliable. Finalement, Titanic n’aura réussi qu’à démontrer l’opiniâtreté d’un réalisateur exigeant et intransigeant, qui malheureusement n’a pas su profiter de l’aura de son œuvre.

Le DVD







Le(s) supplément(s) à ne pas rater : Trois minutes durant lesquelles on assiste à la construction en accéléré du paquebot : une hypnose fascinante ! Plus sérieusement, cette édition Deluxe fourmille de bonus en tous genres du commentaire audio au making of le plus complet. On peut rapidement oublier l’un des arguments de vente de ce collector, en l’occurrence la fin alternative de neuf minutes. Il s’agit en fait du même dénouement (elle jette le diamant à la mer) mais avec une scène supplémentaire explicative entre Rose et Brock, le chasseur de trésor. Parmi les scènes coupées (vingt-neuf au total pour quarante-quatre minutes), on ne retiendra que celle concernant ce salaud de Lovejoy (la raison de sa blessure au crâne) et une autre extrêmement cruelle sur la noyade de la mignonne petite Cora. Sur le disque trois, vous trouverez des parodies pas très drôles, en dépit des efforts de Ben Stiller et Vince Vaugh. Côté making of, vous saurez absolument tout sur la conception de ce film, au travers de nombreux modules ou de documentaires plus élaborés ; James Cameron ne rechigne jamais pour dévoiler ses secrets de fabrication et partage avec plaisir sa passion pour ce qui est l’œuvre de sa vie (commentaire audio inclu). Le sujet de la Fox est le plus sympathique à regarder grâce à un angle d’attaque plus léger qu’à l’accoutumée.

Image & son : Perfection atteinte pour ce collector au niveau de l’image qui profite d’une précision renversante, même si certains rigoleront de l’intégration criarde de quelques effets spéciaux numériques (plans larges du paquebot en plein océan). Le son vous fera péter les tympans, tout spécialement lors de la dernière partie du naufrage ; impression saisissante d’être au beau milieu des malheureux.