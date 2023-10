Le fils de Pan – Fabrizio Dori – la chronique BD

Critique :Après le succès critique du Dieu vagabond (Prix Ouest-France / Quai des Bulles), Fabrizio Dori replonge dans le même univers pour offrir une deuxième fable qui, si elle remet en scène Eustis, peut parfaitement se lire de façon indépendante de son précédent album. Le fils de Pan possède les mêmes qualités graphiques et narratifs que Le dieu vagabond : un dessin virtuose qui joue habilement sur la couleur, des personnages-archétypes savamment construit, des dialogues ciselés et une narration qui puise dans le registre de la fable pour confronter notre monde contemporain à l’univers du mythe.

Les planches, réalisées sur tablette graphique, présentent un dégradé saisissant et poétiques de couleurs : en quelques traits, Dori nous fait basculer du monde réel – ses immeubles, ses voitures, ses maisons individuelles… – au monde du mythe, avec ses temples, ses créatures étranges, ses paysages irréels. Le dessinateur puise son inspiration dans l’Art Nouveau pour créer ses fées et autres divinités qui officient dans des paysages colorés. On sent également d’autres influences, parmi lesquelles Mondrian pour la scène dans l’usine. Ce travail graphique, d’une qualité exceptionnelle, témoigne de l’imaginaire foisonnant de Fabrizio Dori. On s’arrête avec délice sur les détails de certaines planches pour savourer ici un paysage, là un dégradé de couleurs.

Comme Le dieu vagabond, Le fils de Pan propose un pas de côté en adoptant le point de vue d’une créature divine, qui observe le monde des hommes avec détachement et étonnement. À cet égard, les scènes qui se déroulent dans la métropole valent le détour : Fabrizio Dori fait la satire – sans mauvais jeu de mots – du « métro-boulot-dodo » et des travers de nos contemporains, de l’addiction au téléphone au consumérisme. Les anciens temples ont été remplacés par des églises, elles-mêmes disparues au profit de centres commerciaux... Vu de l’extérieur, l’humanité apparaît bien étrange, avec son incapacité à saisir le bonheur au présent. À l’inverse, Eustis vit sur un rythme lent, puisque détaché des contraintes physiologiques des mortels. Ce qui ne signifie pas une vie paisible : divinité mineure, il a des comptes à rendre et, comme ses congénères, est totalement oublié par les hommes. Les siens ont élu domicile dans les forêts, les eaux ou les souterrains des villes, autant de passerelles entre le monde des hommes et celui des dieux.

Avec Le fils de Pan, Fabrizio Dori confirme l’étendue de son talent, déjà aperçu dans Le dieu vagabond. En confrontant le mythe au monde moderne, l’album offre un regard décalé sur notre époque en plus d’une très belle histoire.