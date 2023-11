Le huitième ciel - la chronique de la pièce

Résumé : Agnès Duval pense avoir atteint tous les sommets du haut des vingt-sept gratte-ciels qu’elle a construit dans vingt-sept pays d’Europe. Mais c’est en descendant de ses tours qu’elle va découvrir que la vie peut réserver de drôles de surprises…

Critique : le résumé de l’histoire résonne comme une allégorie : tomber de haut, remonter la pente... On peut y voir comme sujets : "Quel est le vrai sens de la vie ? Quelle est la définition de la réussite ?" Mais Jean-Philippe Daguerre, auteur et metteur en scène, précise que deux thématiques l’ont guidé : la retraite professionnelle et les a priori. Avec finesse et justesse, la troupe leur donne vie, corps et voix dans une scénographie très bien pensée et imaginative qui permet de limiter, autant que possible, les changements de scènes. Avec beaucoup de présence, Florence Pernel offre une très belle interprétation, alternant brillamment les émotions. Charlotte Matzneff, en jouant deux rôles très opposés, montre toute sa capacité d’incarnation, passant sans difficulté de la profondeur à la légèreté.

La pièce est à l’image de son auteur, amoureux fou de la vie et de ses plaisirs : généreux, chaleureux, accueillants. Sur un rythme effréné, les scènes s’enchaînent, efficaces, percutantes. Le spectacle nous prend et nous emmène. C’est un feu d’artifice permanent. Peut-être aurait-on besoin de moments plus calmes, de silences pour mieux digérer, savourer, analyser le bombardement d’actions et d’émotions ? Le texte, très bien écrit dans l’absolu, est, parfois, un peu trop littéraire pour des répliques théâtrales, par exemple dans la déclaration de rupture, très intellectuelle et dénuée d’émotions ; mais peut-être est-ce un parti pris assumé ?

Il n’en reste pas moins que, entre humour et sensibilité, Daguerre signe avec beaucoup de talent une œuvre de belle facture. Sans en faire trop, la scène de fin ajoute une touche de poésie et de romantisme qui ponctue habilement cette histoire épique, une vie et des thèmes universels, intemporels.