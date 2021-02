Le loup m’a dit T.1 – Jean-Claude Servais – chronique BD

Résumé : Dans les temps primitifs de l’Homme, alors que celui-ci dispute encore les territoires aux animaux sauvages, quelques tribus voient approcher le loup. D’un ennemi, il devient ami, et au fur et à mesure de son rapprochement, l’Humanité s’éloignera elle de la nature et de son environnement, dans une Histoire qui va évoluer.

Comme à son habitude, Jean-Claude Servais se sert de la nature pour faire ressortir l’humanité – ou l’inhumanité, c’est selon – de ses héros. Ici, quelques femmes posées dans l’histoire de l’Homme, une enfant, une vieille et une adulte, parcourant les époques, personnages qui n’ont pas besoin de biographies pour être sensibles, fortes et belles. Curieusement, il y a une recherche qui émane de cette première partie, qui mêle l’historique, le sociologique, l’anthropologique… avec une pointe d’onirique et de mystique, comme d’habitude chez l’auteur. La destinée du loup, animal emblématique de la meute sauvage, est contée avec bienveillance : les rappels de ses symboles, de ses traques, jusqu’à la défaillance récente des écosystèmes. Ainsi, la nature côtoie ce qui lui fait écran, à savoir les peurs, les aspirations et rêves de progrès des hommes. Cette dualité construit bien l’album, qui mêle les ainsi de petites aventures et de grandes avancées.

Jean-Claude Servais / Dupuis

Sur le dessin, là aussi l’habitude de style Servais impose de passer par des éléments présents : tons bruns, animaux réalistes, hommes et femmes plein de vitalité, permanence de la nature et immanence des sentiments se retrouvent donc dans les pages de ce bel album. Certaines pages ont un côté encyclopédique, comme des grandes fresques des pavés d’antan où un dessin valait mieux qu’une photographie. Pas d’innovation donc pour ce nouvel album, mais un style dans la continuité, voire encore davantage proche de l’artistique, de la gravure ou du catalogue d’exposition.

Jean-Claude Servais / Dupuis

Radieux et serein, ce nouvel album de Servais étale un regard sur l’Histoire et l’écologie à travers un animal iconique, laissant une empreinte forte et puissante à la manière d’un Jack London, la beauté du dessin en plus.