La boucle d’oreille rose - Séraphine Menu, Sylvie Serprix - la chronique BD

Résumé : Un samedi d’octobre, Mia est abordée par Anaïs, considérée par les garçons de troisième comme « la plus jolie fille du village ». L’adolescente rousse lui demande si elle peut lui prêter sa boucle d’oreille rose. Mia accepte. Dès le lendemain, une quinzaine de filles portent un bijou similaire. Au fil des jours, le phénomène s’amplifie : mères et grand-mères s’y mettent à leur tour, ce jusqu’à ce que l’impensable se produise.

Critique : Découpé en cinq chapitres - chacun correspond à une saison, mais l’automne ouvre et clôt le récit -, ce roman graphique destiné à la jeunesse, implacable et brillant, décrit avec une limpidité terrifiante la pente qui, à partir d’un événement anodin, conduit en quelques mois à un régime autoritaire. Son effet est d’autant plus grand qu’il est raconté du point de vue de Mia, première porteuse d’une boucle d’oreille rose et, bien involontairement, point de départ des événements qui vont bouleverser la vie des habitants.

La narratrice observe et retrace de l’intérieur les comportements qui conduisent au triomphe du conformisme et à l’intolérance. Par elle, cet ouvrage montre comment se mettent en place des mécanismes implacables qui annihilent le libre arbitre, conduisent la majorité des personnes à se ranger derrière un principe sans l’interroger et, ainsi, à rentrer dans un rang.

Séraphine Menu - Sylvie Serprix / Motus

L’une des grandes forces de cet ouvrage est qu’il soit destiné à la jeunesse. Il en découle une fluidité et une simplicité par lesquelles lecteurs et lectrices sont embarqués et qui permettent une compréhension absolue des phénomènes en jeu et des étapes de leur mise en place. Le dessin, classique et pictural, est pleinement au service du récit, apportant des éclairages ironiques, mordants et/ou symboliques qui accentuent la violence comme la portée de cet album.

Séraphine Menu - Sylvie Serprix / Motus

La boucle d’oreille rose est à mettre entre bien des mains, des plus jeunes comme des plus âgés, de celles et ceux à l’écoute des mirages des influenc.euses.eurs comme de celles et ceux qui estiment que leur riche expérience de l’existence les place à l’abri des dérives.