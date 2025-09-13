Le Menteur - Pierre Corneille - critique

Résumé : Alors qu’il vient de terminer ses études, Dorante revient à Paris, bien résolu à profiter des plaisirs de la capitale. En compagnie de son valet, il rencontre deux jeunes coquettes aux Tuileries et s’invente une carrière militaire pour les éblouir. S’ensuit un imbroglio diabolique mêlant jeunes femmes, père et ami. Faisant fi de l’honneur, des serments d’amitié et d’amour, Dorante s’enferre dans un engrenage de mensonges qui déclenche d’irrésistibles quiproquos. Les jeunes femmes n’étant pas en reste de supercherie, on se demande qui sera le vainqueur de ce jeu de dupes. Ce chef-d’œuvre en alexandrins ramène sur la scène le joyeux et brillant Corneille, auteur de L’ILLUSION COMIQUE.

Critique : Marion Bierry met superbement en scène, en lui insufflant une fougue irrésistible et un coup de jeune, l’une des comédies les plus jouissives de Corneille. Le Menteur est une nouvelle fois à l’affiche du Théâtre de Poche-Montparnasse, pour ouvrir la rentrée théâtrale 2025, ce qui ne peut que nous réjouir. Le public ne boude pas son plaisir et c’est dans une salle comble que nous avons pu assister à cette pièce adaptée au goût du jour. On peut reprocher un seul bémol à ce spectacle : il s’étire parfois en longueurs, ce qui peut quelquefois déboussoler le spectateur. Pour le reste, l’insertion de morceaux contemporains chantés par les personnages est une idée surprenante de prime abord mais au final vraiment plaisante.

Les comédiens brillent, chacun dans leur registre, et Alexandre Bierry, pour ne citer que lui, campe un Dorante irrésistible à la mythomanie chronique. Sa prouesse est de toujours, entre culot éhonté et inventivité sans bornes, se sortir de la toile d’araignée qu’il a lui-même tissée. Mais jusqu’à quand ? Imbuvable tant il est imbu de sa personne, il n’en demeure pas moins fascinant et focalise les regards. Ses mimiques, tant au niveau de la gestuelle que des traits du visage, font mouche. Il convient de noter que Le Menteur, dernière comédie baroque de Corneille, créée en 1642 au Théâtre du Marais, est au programme de l’épreuve de français du baccalauréat. Le voir sur scène pourrait séduire bien des élèves.