Le mystère de la Logia – Justan Lockholmes - CD Darlington - critique du livre

Résumé : Une jeune femme plutôt ordinaire, Elisabeth Margery Mary Smith, disparaît durant son voyage de noces, après une balade en solitaire sur la plage. Son chapeau est retrouvé au bord de l’eau. Le célèbre détective Justan Lockholmes, très convoité et entouré par de nombreuses admiratrices, prend l’affaire en main et conclut très vite à un suicide. Trois ans plus tard, une magnifique parure de diamants est dérobée chez un richissime banquier. Le mur de la pièce est maculé de sang et laisse apparaître le nom d’Elisabeth Margery Mary Smith. L’affaire classée doit être à nouveau ouverte. La réputation de notre héros va alors être mise à rude épreuve face à une enquête qui va se révéler être un véritable casse-tête.

Critique : CD Darlington, pseudo faisant incontestablement référence au célèbre biologiste anglais, parvient à nous transporter dans les ruelles londoniennes pleines de fiacres, avec une bonne dose dose d’humour et de nombreuses références littéraires. Le clin d’œil à Sherlock Holmes et au fameux inspecteur Lestrade qui lui fait de l’ombre peut paraître osé. Pour autant, l’auteure nous emporte facilement dans son univers en s’appuyant sur des personnages relativement loufoques. Il y a Justan Lockholmes, de son véritable prénom Jérôme, un enquêteur privé égocentrique, surdoué et misogyne, le commissaire Tabloïde qui lui met des bâtons dans les roues, sa secrétaire Miss Miniponey, très naïve et amoureuse de Justan, et enfin Yvan Beaufort, l’un des fils du commissaire plutôt stupide. Ce dernier commet de nombreuses erreurs de langage qui prêtent à sourire. Très vite, ces personnages deviennent intéressants et indispensables pour épauler Lockholmes dans la résolution de son affaire. Tous forment une belle équipe et ont un rôle clé. Le meilleur de chacun est utilisé et leurs défauts disparaissent finalement au fil des pages.

Le récit est très dynamique, sûrement rythmé en raison des chapitres très courts qui vont à l’essentiel. La lecture est facile, agréable, drôle et très appropriée aux adolescents avec des extraits de journaux, des énigmes à décoder. L’intrigue est bien menée et plonge le lecteur dans le monde secret et noir de la Logia. L’histoire est pleine de rebondissements, le mystère est résolu, mais certains points demeurent en suspens, lesquels trouveront certainement une réponse dans le tome 2.

Le mystère de la Logia, premier roman d’une série, est assurément une belle réussite. Difficile de décrocher du bouquin qui se dévore d’un trait. Le jeune public y trouvera son compte en suivant avec plaisir les aventures de ce détective privé atypique et sympathique. Nous devrions sans aucun doute entendre encore parler dans les prochains mois.