Le palmarès de la 11e édition du Festival War on Screen de Châlons-en-Champagne

News : Alors que le Moyen-Orient connaît un nouvel embrasement, se déroule le festival War on Screen. Malheureuse ironie du sort qui confirme la nécessité de ce type d’événement qui a réussi à attirer un peu plus de 20 000 spectateurs, malgré l’intensité des sujets abordés. Si, comme l’a justement souligné le scénariste et réalisateur Olivier Lorelle, membre du jury international, l’art ne pourra, seul, apaiser des tensions sans cesse renouvelées ici ou ailleurs, War on Screen ouvre, grâce aux points de vue divers des réalisatrices et réalisateurs du monde entier, une réflexion sur l’absurdité de ces conflits et les conséquences désastreuses, directes ou indirectes, sur des populations qui n’aspirent qu’à vivre en paix.

Pour cette édition 2023, dix longs métrages et treize courts métrages concourraient, venus du monde entier et mêlant tous les genres cinématographiques (fiction, animation, documentaire). Sept prix ont été décernés par quatre jurys et par le public lors de la cérémonie de clôture qui s’est déroulée au théâtre le Comète ce dimanche 8 octobre, suivi d’un cocktail où le champagne (et c’est bien normal dans cette région célèbre pour sa boisson réputée) a coulé à flots, puis de la projection du dernier film de Ken Loach, The Old Oak.

Le jury international, composé de l’acteur français Stefan Crepon, de la réalisatrice iranienne Sepideh Farsi, du scénariste réalisateur Olivier Lorelle, de la scénariste réalisatrice ukraino-allemande Daria Onyshchenko et de la réalisatrice norvégienne Birgitte Sigmundstad a remis :

Le grand prix du jury international à Pierre feuille pistolet un documentaire qui, à l’intérieur d’un van lancé sur les routes d’Ukraine, recueille les confidences de ceux qui fuient l’invasion russe. (Pologne/France/Ukraine) ;

La mention spéciale jury international à Fremont de Babak Jalali (États-Unis) qui raconte comment, en glissant un message dans un biscuit, Donya, jeune réfugiée afghane qui travaille dans une usine de cookies à San Francisco, modifie le cours de sa vie.

Le jury presse, composé d’Anaïs Bordages (Slate), de Cédric Rousseau (France Info) et Jean-François Pluijgers (Le Vif, media belge) a décerné

Goodbye Julia © 2023 Station Films. Tous droits réservés.

Le prix jury presse à Goodbye Julia de Mohamed Kordofani, autour de l’amitié qui se tisse entre deux femmes que tout oppose, hormis leur féminité et la guerre (Soudan, Egypte, Allemagne, France, Arabie Saoudite) ;

Le prix jury étudiant à Heroico de David Zonana, une dénonciation virulente de l’armée mexicaine et de ses méthodes de formation (Mexique, Suède) ;

Le prix du public à Goodbye Julia de Mohamed Kordofani

En ce qui concerne les courts-métrages ;

Le grand prix décerné par le jury des lycéens va à The Record de Jonathan Lazkar ;

Le prix du public à Code Rose, film collectif d’animation de Taye Cimon, Pierre Coez, Julie Groux, Sandra Leydier, Manuarii Morel, Romain Seisson.