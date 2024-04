Border Line - Juan Sebastián Vasquez, Alejandro Rojas - critique

Résumé : Projetant de démarrer une nouvelle vie aux États-Unis, Diego et Elena quittent Barcelone pour New York. Mais à leur arrivée à l’aéroport, la police des frontières les interpelle pour les soumettre à un interrogatoire. D’abord anodines, les questions des agents se font de plus en plus intimidantes. Diego et Elena sont alors gagnés par le sentiment qu’un piège se referme sur eux...

Critique : Les États-Unis ont toujours fait figure de terre d’accueil. Les Américains d’aujourd’hui sont tous des descendants d’immigrants, principalement d’Européens qui se sont lancés dans des batailles sanglantes pour s’emparer des terres ancestrales de populations installées là bien avant eux. Il est alors navrant de constater quel sort est réservé à ceux qui tentent de pénétrer sur son territoire en toute légalité, juste parce que leur pays d’origine les range immédiatement dans la catégorie des suspects. Une réalité à laquelle ont souvent été confrontés les réalisateurs Juan Sebastián Vasquez et Alejandro Rojas, d’origine vénézuélienne, qu’ils relatent à travers les mésaventures de ce couple composé d’un Vénézuélien et d’une Espagnole.

Copyright Condor Distibution

Elena, professeur de danse contemporaine, est née à Barcelone. Diego est Sud-Américain et peine à s’intégrer non seulement au sein de la famille d’Elena mais aussi dans la société espagnole. Ils viennent tout juste de se pacser quand Elena gagne un visa d’immigrant à la loterie de la carte verte. Ils envisagent donc tout naturellement de s’installer à Miami et de profiter de cette escale à New York pour saluer quelques membres de la famille de Diego qui y vivent depuis longtemps.

Elena (Bruna Cusi) n’imagine pas un seul instant ce qui les attend. Elle est européenne et a réuni tous les documents nécessaires. Diego (Alberto Amman) est plus nerveux. Dans le taxi qui les emmène à l’aéroport, il craint d’avoir oublié son passeport . Dans l’avion, il ingurgite quelques remèdes décontractants et à l’arrivée, il parvient même à égarer le formulaire de débarquement. Un stress encore accru par l’évocation en arrière-plan du projet de Trump d’ériger un mur à la frontière américano-mexicaine qui confirme à Diego que ses origines ne sont guère un atout pour cette grande puissance qui se vante d’être la gardienne de la démocratie dans le monde.

Copyright Condor Distibution

Le passage à la douane, accompagné de ses multiples formalités énoncées d’une voix désincarnée, amorce un début de tension. L’annonce du « contrôle supplémentaire » en augmente instantanément le tempo. Même s’ils sont munis des documents requis, les voilà soumis à un questionnaire teinté de harcèlement et d’abus de pouvoir autour de leur solvabilité, leur état de santé et même leur vie sexuelle, sans oublier quelques humiliations indignes d’un état de droit

Les agents iront même jusqu’à tenter de distiller le doute sur la sincérité mutuelle de leur vie de couple. Mais quels malfrats sont-il pour mériter un tel traitement qui englobe même le refus d’un verre d’eau ou l’accès aux soins élémentaires pour Elena atteinte de diabète ? La police des frontières perdrait-elle un temps si précieux à fouiller l’existence d’un citoyen à qui il n’est reproché que d’être né au mauvais endroit ? Et si ces deux individus n’étaient pas aussi respectables qu’ils le paraissent ? De quel crime sont-ils donc coupables ? Face à tant d’explorations diaboliques, le doute progresse dans la tête des accusés autant que dans celle du spectateur. Les parois du huis clos se resserrent inéluctablement pour donner naissance à un thriller politique haletant dont il semble impossible d’envisager l’issue. Une mise en scène épurée laisse toute la place aux dialogues percutants dont on ne perd pas une syllabe. Enfin, les comédiens, particulièrement convaincants, entraînent le spectateur, tour à tour gêné, révolté, dubitatif, dans un tourbillon d’émotions et créent un sentiment d’identification immédiat.

Copyright Condor Distibution

Le coup de tampon final libère l’angoisse. Pourtant demeure une impression diffuse, entre nostalgie et tristesse, face à un état limite (bordeline) qui, selon la définition psychiatrique, souffre d’une insécurité interne constante débouchant sur des attitudes incessantes de mise à l’épreuve de l’autre. Une constatation qui signe la fin du rêve américain en particulier et occidental en général car il est fort à parier que bien des pays européens seraient capables des mêmes dérives.