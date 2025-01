Le petit théâtre des opérations T.5 Adrian Carton de Wiart – Julien Hervieux, Monsieur le Chien - la chronique BD

Julien Hervieux scénarise ces faits réels en petits récits. Monsieur le Chien les dessine. Les deux auteurs saupoudrent le récit historique de dialogues drôles et décalés, tout en suivant la réalité de l’histoire. Albertine Ralenti réalise les couleurs de cette BD surprenante, consacrée à un personnage hors norme et trop peu connu.

Résumé : Ce nouveau tome débute avec la naissance d‘Adrian Carton de Wiart. L’enfance du jeune Adrian n’est pas dépourvue d’événements marquants : le choléra, une belle-mère qui le jette à l’eau pour qu’il apprenne à nager, l’apprentissage très jeune de l’équitation et du tir sportif. Puis Adrian Carton de Wiart grandit et, ayant besoin d’action, veut s’engager dans l’armée anglaise. Commence une longue carrière sous les drapeaux et sur les champs de bataille où il va gagner une réputation de survivant !

Critique : Pour ce cinquième tome du petit théâtre des opérations, Julien Hervieux a décidé de se pencher sur un seul personnage : l’inconnu Adrian Carton de Wiart. Il faut dire que l’homme a traversé trois guerres et de nombreux champs de bataille, de l’Afrique à la Norvège ! Cette vie incroyable donne matière à plusieurs récits courts où l’on suit Adrian Carton de Wiart à travers ses différentes missions. La formule qui ponctue chaque récit court « Et oui, tout est vrai ! » rend la lecture d’autant plus étonnante.

Suivre Adrian Carton de Wiart à travers le monde, dans un mélange d’humour décalé et anachronique et de faits réels qui laissent pantois, confirme - s’il le fallait – l’efficacité de la formule adoptée par Julien Hervieux pour raconter ces récits consacrés aux inconnus des grandes guerres. On s’amuse autant qu’on apprend. Après chaque histoire, une page mêlant texte et photos revient sur la partie de la vie évoquée précédemment pour nous en apprendre un peu plus. Et de manière ponctuelle, des petits récits courts en une planche, consacrés également à Adrian carton de Wiart ou à d’autres membres de sa famille, saupoudrent la BD.

Monsieur le Chien donne vie avec talent à ce personnage hors norme. Son style semi-réaliste, dynamique, sait apporter par les choix graphique de l’humour aux situations dramatiques. On suit comme dans un cartoon les aventures de Adrian Carton de Wiart alors qu’il s’agit des moments durs d’une vraie vie. Mais comme il est dit à chaque fois « Et oui, tout est vrai », cela nous permet de prendre conscience de la véracité des situations derrière l’humour.

Les couleurs de Albertine Ralenti mêlent aplats, dégradés et teintes d’ombrages pour donner du relief aux planches.

Le petit théâtre des opérations T.5 Adrian Carton de Wiart nous offre la possibilité de découvrir un personnage qui sort des sentiers battus, un grand combattant des deux guerres mondiales, dans des récits véridiques teintés d’humour.