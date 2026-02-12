Le prix – Arthur Miller - chronique livre

Résumé : « Le prix » commence dans un vieux grenier, rempli de meubles et d’objets entassés. Victor arrive, fouille un peu la pièce, trouve un phonographe et écoute des disques, dont l’un comporte des éclats de rire. Il sourit, quand une voix féminine l’interrompt : c’est Esther, sa femme. Elle lui demande ce qu’il fait, il lui demande où elle est allée boire...

Critique : Arthur Miller nous dépeint avec Victor un personnage qui regrette sa vie. Policier, il est en couple avec Esther. Elle semble avoir traversé une dépression et être un peu trop portée sur l’alcool. Mais nous le découvrons par les phrases de Victor. Ils se retrouvent dans ce grenier dans lequel résident tous les objets ayant appartenu aux parents décédés de Victor. Il gère la vente de ces meubles car la maison sera détruite le lendemain. Son frère Walter n’a pas répondu à ses appels pour les décisions à prendre.

De ce point de départ, Arthur Miller dépeint une famille compliquée, où les non-dits, les sous-entendus, les illusions empêchent chacun de trouver sa place. La situation donnée au départ ne reflète qu’un point de vue qui se nuance, se heurte au regard des autres, à leur vision de la situation. Victor découvre que rien ne semble ce qu’il paraît être. Il s’accroche à ses souvenirs, à sa colère, mais la situation devient vite intenable quand la cause même de sa colère est mise en doute.

Arthur Miller dresse petit à petit une toile d’araignée autour de Victor, paradoxalement une toile d’araignée qui lui permet d’entendre une autre perception de ce qu’il a vécu. Mais est-il prêt à encaisser cela ? Arthur Miller nous rappelle avec cette pièce que tout est une question de point de vue, que l’on n’a pas forcément toutes les informations sur un moment donné, sur des décisions que l’on a prises. Et surtout, la pièce nous montre qu’il y a les informations que l’on avait, mais que l’on n’a pas voulu voir. Ce qui peut être le plus dur à accepter.

À travers les personnages fragiles, les aveux difficiles, les regrets souterrains, on découvre une famille traversée de nombreuses failles. Quatre êtres humains sensibles, tristes ou en colère se font face. Et ce grenier à vider devient un passé à nettoyer de ces zones d’ombre, de ces tâches obscures. La maison sera démolie, mais la famille l’est déjà depuis longtemps, même si tous ne s’en rendent pas compte.

Un constat amer, une fin triste, où l’on sait que la vérité a trouvé son chemin, mais on ignore si elle sera acceptée.

Le prix nous plonge au cœur d’une famille où les silences se brisent au moment de s’affranchir du passé.