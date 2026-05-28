En toute innocence - Alain Jessua - critique

Le 28 mai 2026
Une confrontation familiale décevante, malgré sa belle distribution. Alain Jessua en petite forme.
- Réalisateur : Alain Jessua
- Acteurs : Nathalie Baye, Suzanne Flon, Bernard Fresson, Michel Serrault, Philippe Caroit, Anna Gaylor, André Valardy, François Dunoyer, Sylvie Fennec
- Genre : Policier / Polar / Film noir / Thriller / Film de gangsters
- Nationalité : Français
- Distributeur : AMLF Distribution
- Durée : 1h40mn
- Date de sortie : 3 février 1988
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Résumé : Paul Duchêne (Michel Serrault) gère en famille son entreprise, intégrée dans les locaux de sa belle demeure bordelaise. Un jour, où il roule vers l’aéroport pour rejoindre son fils Thomas (François Dunoyer), il s’aperçoit qu’il a oublié quelque chose et fait demi-tour. Près de son bureau, il surprend sa belle-fille Catherine (Nathalie Baye) dans les bras de l’un de ses collaborateurs (Philippe Caroit).
Critique : Paul, en colère, reprend sa voiture, et au bout de quelques kilomètres s’encastre dans un camion. Deux jambes cassées et perte de la parole. Encore que sur ce dernier point, rien de médical ne l’explique. De retour chez lui quelque temps après, un étrange jeu du chat et de la souris va alors commencer entre Paul et Catherine.
- Copyright Images Investissement/TF1 Films Production/A.J. Films
Adapté d’un roman policier du Français André Lay, et bien que scénarisé par Luc Béraud, Dominique Roulet et Jessua lui-même, donc trois réalisateurs, ce huis clos psychologique s’avère lent et plutôt laborieux. De plus, les motivations et les actions des deux principaux protagonistes ne sont pas toujours très claires du début jusqu’à la fin : Catherine veut elle tuer Paul ou juste le gagner à sa cause ? Paul, par son silence, attend-il son heure en préparant une vengeance sophistiquée ? Tout reste à la surface et ne parvient pas à dynamiser l’intrigue.
Reste une distribution exceptionnelle : Michel Serrault, qui n’avait pas son pareil pour jouer les faux sympathiques ; Nathalie Baye, d’une douceur et d’une gentillesse à toute épreuve ; et Suzanne Flon, gouvernante ambiguë aux petits soins pour son patron. On peut noter aussi la prestation d’André Valardy, bien étrange inspecteur de police.
On a connu Alain Jessua plus critique envers ses contemporains, et plus original dans sa mise en scène.
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