Le virtuose - Daniel Roher - critique

Résumé : Doté d’une ouïe exceptionnelle, un jeune accordeur de piano voit sa vie basculer lorsque son talent attire l’attention de criminels qui l’entraînent dans une série de cambriolages de plus en plus risqués. Malgré lui, il s’enfonce dans un engrenage dangereux qui pourrait lui coûter bien plus que sa liberté.

Critique : Plus qu’un accordeur de piano, notre héros est un virtuose de l’oreille. Atteint d’hyperacousie donc rien ne lui échappe, encore moins le cliquetis d’un coffre-fort à ouvrir. C’est donc ce don hors du commun qui va amener Niki White sur les voies du cambriolage pour le compte d’un mafieux russe dont l’indélicatesse et la grossièreté ne font aucun doute.

Le virtuose échappe ainsi aux ficelles du énième film de cambriolage, en la personne d’un jeune accordeur brillant, mais que le passé sombre rattrape en permanence. Ce héros à la fois génial et déboussolé est interprété par un Leo Woodall qui semble sorti d’un défilé de mode avec ses yeux magnifiques et ses brushings impeccables. L’acteur, surtout réputé pour ses rôles dans des séries, s’essaye à jouer un homme fragile, en passe de franchir les portes de l’enfer. Et, il faut le reconnaître, il y réussit plutôt bien, interprétant tout autant le gendre idéal que le jeune homme rongé par une histoire qui le poursuit. On trouve des enjeux de paternité dans ce film, à travers la figure tutélaire du directeur de la société d’accordage de piano, interprété, et c’est un vrai plaisir que de le revoir, par Dustin Hoffmann haut en couleur.

Le virtuose n’est surtout pas le film de l’année. Mais il se laisse regarder non sans un certain plaisir. On regrettera tout de même les musiques au piano, accompagnées ou non par l’orchestre, censées révéler un talent de composition génial chez les personnages qui les jouent, mais qui, en réalité, alourdissent extrêmement le propos. L’ensemble des protagonistes ne fait d’ailleurs pas preuve de grandes nuances. Les gangsters russes sont confondants de stéréotypes, la pianiste torturée et brillante se perd dans ses tourments pianistiques, et le vieil accordeur perd la tête.

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Et pourtant, la sauce prend bien. Le spectateur se laisse embarquer dans ce récit fantasque où l’amour côtoie les cambriolages, et les compositions de musique résonnent avec les menaces de se faire flinguer à la moindre opération suspecte. La fin manque singulièrement de nuances, mais au moins le récit ne dure pas trois heures. Le spectateur en a pour son compte dans une fiction qui allie romance et aventure avec deux personnages principaux beaux comme des cœurs. L’apparition de Jean Reno dans le rôle d’un maestro de musique est tout à fait agréable, rappelant combien l’acteur a compté et manque au cinéma. Bien sûr, il n’a rien à voir avec un Léon charismatique, mais on a plaisir à retrouver un homme pétri d’humanité.

Le virtuose n’est sans doute pas le meilleur des films de Daniel Roher. On se souvient de son documentaire Robbie Robertson et The Band S.-T.F. qui l’a fait connaître au grand public. Si le cinéaste a surtout mis son talent dans des documentaires, le passage à la fiction le rend attachant, mais bien en-deçà de ce qu’il avait donné à voir auparavant. On reste donc un peu sur sa faim, même si l’idée et l’originalité de son scénario sont incontestablement remarquables.