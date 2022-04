Le rite - Amaury Bundgën - la chronique BD

Résumé : Le dernier des Kevark, prêtre mage unique survivant, parvient à se tenir sur le Lac Miroir, lançant une incantation au milieu des envahisseurs pour un ultime pied de nez. En leur racontant son histoire, il va léguer davantage qu’un message de l’au delà...

On avait laissé Amaury Bundgën avec Ion Mud, un titre de SF très sombre. On le retrouve cette année avec Le rite, un thriller de fantasy lui aussi bien sombre. Sauf qu’il faut étayer ce que nous entendons par « sombre » tant cet adjectif définit son œuvre : obscurité solitaire, profondeur labyrinthique, perfidité tragique. On reconnaît dans Le Rite l’influence des Armées du Conquérant de Jean-Pierre Dionnet et Jean-Claude Gal dans le ton et l’ambiance qui imprègnent le récit. Amaury Bundgën développe tout un univers, avec une dizaine de langues, une trentaine de légendes, trois époques et au moins six races différentes qui sont projetés, de manière rapide, comme si elles avaient toujours été là. Et c’est là une grande qualité du récit : tout paraît plausible et simple, et même lorsque retentit le final assez explosif, on se dit que c’est cela devait arriver, que c’est quelque chose que l’on attendait. C’est cela, en vérité, que l’on ressent au moment de fermer l’album : il fait partie de ces pépites qui n’apparaissent qu’en de rares occasions. Les Armées du Conquérant, Arzac... et pourquoi pas Le rite dans cette courte liste de one shot époustouflants.

© Casterman / Bundgën

Le scénario, aussi puissant soit-il, ne serait rien sans un dessin lourdement armé. Ion Mud avait souligné la fragilité de la SF, tandis que Le Rite amène des épaules, une volonté sourde, émanant à la fois des personnages, du lieu, des tensions du passé. Ainsi, le héros est rapidement éclipsé par un centaure aux allures d’orque, chasseur aussi charismatique que son acolyte serviteur est énigmatique, qui impose un tempo lent à l’histoire. Le lac inerte de montagne pelée dénué de toute végétation donne essentiellement à voir de la pierre et du sang. Le surgissement du passé, qui se fait plus menaçant alors que les années s’éloignent, fait émerger une histoire sordide et ridicule à la fois, qui écrase toutes les forces en présence.

© Casterman / Bundgën

Récit de fantasy formidable par son caractère étouffant et sa pureté graphique, Le Rite est un one shot incontournable pour qui veut voir, sans s’étaler en longueur, un univers sombre à souhait.