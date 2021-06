Leena - Jan Länden - critique du livre

Résumé : Un cadavre est retrouvé à Genève dans la cité de Calvin et c’est l’inspectrice principale à la brigade criminelle Leena Fournier qui conduit l’enquête. La victime se nomme Lorenzo Gimoni, un marchand de cigares, fournisseur attitré de Pietro Calési, criminel italien et membre d’une organisation de type mafieux en Calabre. La police ne dispose que de très peu d’indices si ce n’est une trace ADN qui pourrait relier cette affaire à celles de braquages de bijouteries perpétrés quelques années auparavant.

Critique : Leena est une « super woman ». D’origine finlandaise, elle est belle et aussi très sportive. Intuitive et polyglotte, elle va diriger avec brio une enquête d’envergure internationale. Cette héroïne exceptionnelle - voire trop parfaite - de trente-huit ans ans laisse penser que l’auteur accorde une grande estime à ces femmes qui parviennent à mener leur vie professionnelle, avec aisance et éclat.

Pour autant, le lecteur risque d’être un peu bousculé au cours des premiers chapitres, car il est parfois difficile de mémoriser et de s’imprégner de tous les personnages. Chaque pays traversé pour effectuer des recherches apporte son lot de nouveaux policiers et de procureurs. En revanche, dès que l’intrigue se resserre autour de Pietro Calési et de ses hommes de main, l’accroche est immédiate et nous donne envie de démasquer avec Leena le « fantôme » au mode opératoire sans faille.

Le fait que l’auteur ait exercé dix-huit ans dans la police genevoise se ressent fortement dans la transcription très précise du quotidien de l’équipe de policiers, et c’est peut-être là un des seuls reproches que l’on pourrait faire à ce premier livre, un poil trop technique qui prend parfois le pas sur la dimension romanesque de l’histoire. L’auteur se fait plaisir et sombre dans certains détails sordides, telle la description d’un écosystème naissant sur un cadavre en décomposition ou bien encore celle d’un ténor du barreau, qui se retrouve déchiqueté dans une broyeuse à charcuterie.

Malgré tout, l’auteur tient le lecteur en haleine et rien ne laisser présager la fin de cette enquête. Si très souvent les polars se concentrent sur un meurtre dont le coupable finit toujours par être identifié, arrêté, condamné et incarcéré, celui-ci sort du cadre habituel et laisse présager une suite. Même s’il est vrai que le côté « extraordinaire », voire spectaculaire, de cette affaire peut parfois paraître peu réaliste, du fait du jeune âge de Leena, seule face à l’un des plus grands mafieux italiens, l’exercice est finalement plutôt réussi. On attend donc avec impatience la sortie du prochain livre de l’auteur.