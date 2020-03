Les après-midi d’hiver - Anna Zerbib - critique

Résumé : C’était l’hiver après celui de la mort de ma mère, c’est-à-dire mon deuxième hiver à Montréal. J’ai rencontré Noah et j’ai eu ce secret. Tout s’est produit pour moi hors du temps réglementaire de la perte de sens. Longtemps après les premières phases critiques du deuil, que j’ai bien étudiées sur Internet. Les événements se sont déroulés dans cet ordre, de cela je suis sûre. Pour le secret, je ne suis pas certaine, il était peut-être là avant, un secret sans personne dedans.

Critique Avec Les après-midi d’hiver, Anna Zerbib livre un premier roman tout en élégance et non-dits. Plus qu’un roman, c’est en réalité un journal intime que l’auteure écrit, dans lequel elle raconte son quotidien partagé en deux, deux amants, deux pays, deux cultures, mais aussi entre le présent et le passé.

L’auteure parvient avec brio à raconter à la fois le délitement d’un amour et, dans le même temps, la fougue et la passion d’une liaison naissante. Or, c’est de cette oscillation que vient toute la beauté du récit. L’héroïne, dont on ne connait pas le nom, narre son quotidien coupé en deux et décrit ses émotions de façon instantanée. Pourtant, si l’amour semble avoir la part belle dans cet ouvrage, il n’est en réalité que le prétexte, pour évoquer la mort de sa mère, un an plus tôt. Ainsi, trois histoires finissent par se croiser, se mêler : pourtant, toutes convergent vers une seule, celle qui concerne sa mère. Comme si l’évocation de Samuel puis de Noah était une façon pour elle d’évoquer l’amour qu’elle portait à cette figure maternelle, vraisemblablement malade, même si, finalement on ne sait presque rien d’elle, ni

même des deux hommes qui ont partagé sa vie. Comme si finalement le plus important n’était pas leur identité, mais davantage les sentiments et les émotions que ces deux êtres lui ont procurés.

Le livre prend donc très vite une autre forme : au lieu de raconter une histoire, son histoire, il s’attarde sur les sentiments de cette femme, son intériorité. C’est en cela que le livre est à ce point réussi : il nous introduit dans la psychologie de l’héroïne, sans jamais tomber dans le pathos ou le cliché, même si parfois les épisodes sont brutaux. Ainsi, l’un d’eux conduira le personnage à se laisser aller d’une manière à la fois entière et violente.

Avec ce premier texte, Anna Zerbib raconte une histoire qui se dévore de la même façon que l’amour dévore la protagoniste. Il y a une forme d’urgence de vivre et d’aimer dans ce livre, qui poussera l’héroïne jusque dans ses retranchements.