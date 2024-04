Phenomena – Brian Michael Bendis, André Lima Araújo – la chronique BD

Résumé : Boldon est un jeune garçon qui épris d’aventures, qui se rend dans la grande ville de Versalani, où se mêle une foule disparate – commerçants, badauds, créatures plus ou moins étranges – et où règne une certaine animation, en témoigne ce combat de lutte entre deux cypers, des humanoïdes dotés de capacités de combat. Là, Boldon fait la rencontre du cyper Spike, qui s’est fait dérober son précieux poignard par une habile voleuse nommée Matilde… Les deux compères font équipe pour retrouver la voleuse, ce qui les conduit vers la mystérieuse et Cité d’or œillée, dont on dit qu’elle est à l’origine du phénomène qui a frappé la Terre il y a quelques années.

© Brian Michael Bendis, André Lima Araújo / Urban pour l’édition française

Critique :Inséré au sein du nouveau label Urban Blast, qui intègre les publications pour la jeunesse dans un format souple à rabat, Phenomena est un comics indé (publié chez Abram Comics aux États-Unis) rafraîchissant capable de séduire aussi bien les adolescents que les adultes. Si le ton du récit est plutôt léger – avec des dialogues assez enlevés et souvent drôles, qui mobilisent une langue bourrée d’expressions inventées de toutes pièces – l’univers s’avère très travaillé. Les personnages possèdent une certaine profondeur, et le monde dans lequel ils évoluent est complexe. On ressent à la lecture le travail créatif réalisé par le duo d’auteurs, qui proposent un monde cohérent. En revanche, on ne sait pas quel phénomène (sans mauvais jeu de mot) a transformé la civilisation, au point de changer la géographie du monde et le rapport des hommes à la technique. Scénariste très chevronné qui a notamment contribué à la création de l’univers Ultimate pour Marvel, Brian Michael Bendis en garde très probablement sous la pédale pour les tomes suivants.

Côté dessin, les décors d’Araújo sont particulièrement soignés, tout comme le design des personnages. L’inspiration de Moebius est évidente dans le foisonnement des créatures et des décors (au point que l’on aperçoit un hommage direct à l’oiseau d’Arzach). Le découpage, par son dynamisme et la place laissée à l’action, emprunte davantage au manga. Les scènes de combat sont d’une grande lisibilité, et l’on passe joyeusement d’une action à l’autre sans s’ennuyer. Le duo formé par Spike, le cyper au grand cœur, et le téméraire Boldon fonctionne à plein, et l’on ressort de cette lecture enchanté par la découverte d’un univers original et fun. Le plaisir des auteurs à réaliser cette série se ressent à la lecture, et s’avère communicatif. Vivement la suite.

